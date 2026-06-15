Скандал в Одеському ТЦК: перевіряють умови для мобілізованих

Видача повістки чоловіку. Фото ілюстративне: Українське радіо

У соцмережах набуло розголосу відео з Обласного об'єднаного центру мобілізації в Одесв. Автор запису стверджує, що людей утримують у неналежних умовах та можуть тримати там кілька днів. Після появи кадрів розпочали службову перевірку для з'ясування всіх обставин.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП.

Заява ТЦК. Фото: скриншот із Facebook

Скандальне відео

Автор зйомки стверджує, що в одному з Одеських ТЦК людей нібито тримають за ґратами без доступу до свіжого повітря та належних побутових умов. Також він заявив про те, що окремі громадяни можуть перебувати там до шести днів.

В Одеському обласному ТЦК та СП заявили, що приміщення на відео не є одним із територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За інформацією військових, йдеться про Обласний об’єднаний центр мобілізації. Його створили за розпорядженням обласної військової адміністрації як спільний цілодобовий штаб, де військові, правоохоронці та представники влади координують проведення мобілізаційних заходів.

Використання центру

У ТЦК пояснили, що центр використовується для оперативного контролю за процесом оповіщення військовозобов’язаних та організації проходження військово-лікарської комісії. Там зазначають, що зазвичай у центрі одночасно перебуває невелика кількість людей. За офіційною інформацією, громадяни знаходяться в приміщенні лише протягом часу, необхідного для оформлення документів та проходження відповідних процедур.

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Службова перевірка

Після розголосу керівництво центру розпочало службову перевірку. Вона має встановити всі обставини появи відео, а також перевірити дотримання внутрішнього розпорядку та реальний стан побутових умов. У ТЦК наголосили, що перевірка має бути всебічною та об’єктивною. Після її завершення обіцяють надати правову оцінку виявленим фактам.

"З метою всебічного та об'єктивного з'ясування всіх обставин події, перевірки дотримання внутрішнього розпорядку та реального стану забезпечення побутових умов у центрі, керівництвом невідкладно розпочато службову перевірку. За її результатами буде надана належна правова оцінка", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про автора

Окремо в обласному ТЦК та СП прокоментували особу чоловіка, який опублікував відео. За інформацією установи, він раніше притягувався до кримінальної відповідальності за тяжкий злочин. Також у ТЦК повідомили, що під час медичного огляду у чоловіка виявили важкі розлади психіки та поведінки, пов’язані із залежністю від психоактивних речовин. За результатами ВЛК його визнали непридатним до служби в бойових підрозділах та таким, що не підлягає призову. За даними військових, після оформлення необхідних документів чоловік того ж дня залишив територію центру. У ТЦК підкреслили, що до лав Збройних сил України його не призивали і військову службу він не проходить.

Служба 50+

Зазначимо, в Одеському територіальному центрі комплектування повідомили, що чоловіків віком 50+ не направляють до бойових частин. Їм насамперед пропонують службу в тилових підрозділах. Про це йшлося під час засідання Тимчасової слідчої комісії. Там навели приклад, коли чоловік пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до служби, однак військові частини відмовилися його приймати через вік. Після цього його відпустили додому.

Як повідомляли Новини.LIVE, діти працівників територіальних центрів комплектування стикаються з проявами булінгу через професію своїх батьків. В окремих випадках школярам чіпляли таблички з образливими написами про ТЦК. У центрі комплектування також заявляють, що військовослужбовці переживають за безпеку своїх родин на тлі суспільної напруги навколо мобілізації.

Також Новини.LIVE писали, що в Одеському обласному ТЦК підтвердили факт ДТП за участю службового мікроавтобуса та літньої жінки, яка сталася навесні цього року. Службове розслідування встановило, що причиною аварії стала неуважність водія. Попри це, військовослужбовець, який перебував за кермом, і надалі проходить службу.