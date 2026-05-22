В Одесі затримали співробітника ТЦК: схема заробітку на СЗЧ
В Одесі працівники ДБР викрили співробітника Київського РТЦК, якого підозрюють у схемі заробітку на військових у СЗЧ. За даними слідства, за 7,5 тисячі доларів він обіцяв переведення до іншої частини, а згодом і допомогу з оформленням "непридатності".
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Державного бюро розслідувань.
Заробляв на військових в СЗЧ
За версією слідства, на початку 2026 року посадовець почав шукати військовослужбовців, які перебували у розшуку через самовільне залишення частини. Потенційних "клієнтів" він знаходив через знайомих. Замість того, щоб повідомляти правоохоронців про таких військових, чоловік пропонував їм уникнути відповідальності за гроші.
За даними ДБР, за 7,5 тисячі доларів посадовець обіцяв оформити переведення до іншої військової частини в Одеській області. Надалі це мало допомогти військовому уникнути наслідків через СЗЧ.
Окрім цього, фігурант запевняв, що може вплинути на рішення військово-лікарської комісії. Мовилося про оформлення непридатності до служби з подальшим виключенням чоловіка з військового обліку.
Покарання за зловживання впливом
Правоохоронці повідомили посадовцю про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — зловживання впливом. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави у 1,5 мільйона гривень.
Наразі слідчі встановлюють інших можливих учасників схеми, а також людей, які могли скористатися такими "послугами".
Напади на ТЦК на Одещині
В Одеській області від початку року зафіксували вже понад 10 нападів на представників ТЦК під час перевірки документів. Частуше проти військових застосовували зброю та газ. Останній інцидент у Подільському районі закінчився госпіталізацією двох службовців. Вони були у важкому стані. Обом постраждалим провели складні операції, щоб зупинити внутрішні кровотечі та стабілізувати життєво важливі показники. Цей інцидент відбувся 10 травня в селі Байбузівка на Одещині під час планової перевірки військово-облікових документів. Група оповіщення зупинила місцевого жителя, який, як виявилося за базою даних, перебував у розшуку. Чоловік відмовився підкорятися законним вимогам і почав поводитися агресивно. Під час спроби доправити його до підрозділу він раптово дістав холодну зброю та почав завдавати ударів військовим.
