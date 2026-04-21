Скандал із ТЦК в Одесі: керівництво усунули з посад

Правоохоронці ведуть співробітника ТЦК. Фото: Новини.LIVE

В Одесі після затримання військових ТЦК розпочали службове розслідування. Керівників обласного та районного центрів усунули від роботи. Перевірку також проводить Військова служба правопорядку. У ЗСУ наголошують, що порушення закону не залишаться без реакції.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Сухопутні війська України.

Заява Сухопутних військ Україна. Фото: скриншот із Facebook

Службове розслідування

У Збройних силах України заявили про початок службового розслідування через затримання військовослужбовців груп оповіщення Пересипського районного ТЦК в Одеській області. Йдеться про інцидент, який розслідують співробітники внутрішньої безпеки СБУ. На час перевірки від виконання обов’язків усунули начальника Одеського обласного ТЦК та керівника Пересипського районного центру. Окремо доручено провести розслідування Військовій службі правопорядку ЗСУ.

"Будь-які порушення законодавства, перевищення службових повноважень або протиправні дії є неприпустимими та повинні отримати відповідну правову оцінку. Правоохоронним органам надається всебічне сприяння у проведенні відповідних перевірок та розслідувань", — йдеться у повідомленні.

Що сталося

Інформація про затримання представників ТЦК зʼявилась сьогодні в одеських телеграм-каналах. Повідомлялось, що це відбулося на вулиці Балківській із переслідуванням та пострілами. В Одеському обласному ТЦК та СП підтвердили затримання військовослужбовців одного з районних центрів у місті. Там повідомили, що зараз з’ясовують усі обставини разом із правоохоронцями та співпрацюють із ними.

