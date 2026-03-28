Головна Одеса Стрілянина в Одесі: поліція затримала озброєного чоловіка

Стрілянина в Одесі: поліція затримала озброєного чоловіка

Дата публікації: 28 березня 2026 12:56
Затримання порушника в Одесі. Фото: Нацполіція України

В Одесі на вулиці Архітекторській сьогодні, 28 березня, затримали чоловіка, який, за попередніми даними, мав при собі гранату і вогнепальну зброю. Порушник також встиг зробити кілька пострілів угору та ймовірно підірвав гранату.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Головне управлвння Нацполіції в Одеській області.

Машина поліції на вулиці Архітекторській в Одесі
Поліцейська машина на місці стрілянини. Фото: Нацполіція в Одеській області

За їхніми даними, повідомлення про небезпечну поведінку чоловіка надійшло до поліції вранці. На місце одразу виїхали патрульні, спецпризначенці КОРД та бійці батальйону поліції особливого призначення. Правоохоронці швидко оточили ділянку та провели затримання.

"За попередньою інформацією, у нього в руках граната та вогнепальна зброя. Він здійснив кілька пострілів угору, а також пролунав вибух. Попередньо, потерпілих нема", — повідомили в поліції.

В Одесі затримали чоловіка зі зброєю та гранатою
Затримання порушника в Одесі. Фото: Нацполіція в Одеській області

Під час інциденту рух на вулиці частково обмежили, людей попросили відійти на безпечну відстань. Територію перевірили на наявність інших небезпечних предметів. Наразі ситуація контрольована, із чоловіком працюють слідчі. Поліція просить містян не наближатися до місця події та дотримуватися вказівок правоохоронців.

Читайте також:

Напад на поліцейських в Одесі

Увечері 25 березня 2026 року поліція зупинила автомобіль в Одесі для перевірки документів. Під час встановлення особи з’ясувалося, що водій перебуває у розшуку за порушення правил військового обліку. Чоловік відкрив вогонь з автомата по патрульних і втік. Унаслідок стрілянини двоє правоохоронців отримали вогнепальні поранення та були госпіталізовані. Вони у вкрай важкому стані.

Після цього в Одеській області одразу оголосили спецоперацію "Сирена". Наступного ранку нападника виявили у недобудові на території дачного кооперативу в Одеському районі. Під час затримання він повторно відкрив вогонь, у відповідь бійці спецпідрозділу КОРД застосували зброю. За допомогою аеророзвідки підтвердили смерть стрільця.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП писали, що військовослужбовці відкрили вогонь у дворі житлового будинку в одному із районів міста. Сталося це під час перевірки військових документів у чоловіка, який перебував у розшуку за самовільне залишення військової частини.

Також Новини.LIVE повідомляли, що 26 лютого в одному із районів Одеси військовослужбовець ТЦК вистрілив у повітря. Інцидент стався на вулиці Чорноморського козацтва. Під час руху за маршрутом оповіщення між двома військовослужбовцями групи одного з районних ТЦК та СП виник побутовий конфлікт. Суперечка була внутрішньою та не стосувалася цивільних. У ході емоційного з’ясування стосунків один із військових порушив дисципліну та здійснив постріл у повітря з шумового пристрою.

 

Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
