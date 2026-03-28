Стрельба в Одессе: полиция задержала вооруженного мужчину

Задержание нарушителя в Одессе.

В Одессе на улице Архитекторской сегодня, 28 марта, задержали мужчину, который, по предварительным данным, имел при себе гранату и огнестрельное оружие. Нарушитель также успел сделать несколько выстрелов вверх и вероятно взорвал гранату.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Полицейская машина на месте стрельбы.

По их данным, сообщение об опасном поведении мужчины поступило в полицию утром. На место сразу выехали патрульные, спецназовцы КОРД и бойцы батальона полиции особого назначения. Правоохранители быстро оцепили участок и провели задержание.

"По предварительной информации, у него в руках граната и огнестрельное оружие. Он произвел несколько выстрелов вверх, а также прогремел взрыв. Предварительно, пострадавших нет", — сообщили в полиции.

Задержание нарушителя в Одессе.

Во время инцидента движение на улице частично ограничили, людей попросили отойти на безопасное расстояние. Территорию проверили на наличие других опасных предметов. Сейчас ситуация контролируется, с мужчиной работают следователи. Полиция просит горожан не приближаться к месту происшествия и следовать указаниям правоохранителей.

Нападение на полицейских в Одессе

Вечером 25 марта 2026 года полиция остановила автомобиль в Одессе для проверки документов. При установлении личности выяснилось, что водитель находится в розыске за нарушение правил воинского учета. Мужчина открыл огонь из автомата по патрульным и скрылся. В результате стрельбы двое правоохранителей получили огнестрельные ранения и были госпитализированы. Они в крайне тяжелом состоянии.

После этого в Одесской области сразу объявили спецоперацию "Сирена". На следующее утро нападавшего обнаружили в недострое на территории дачного кооператива в Одесском районе. Во время задержания он повторно открыл огонь, в ответ бойцы спецподразделения КОРД применили оружие. С помощью аэроразведки подтвердили смерть стрелка.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП писали, что военнослужащие открыли огонь во дворе жилого дома в одном из районов города. Произошло это во время проверки военных документов у мужчины, который находился в розыске за самовольное оставление воинской части.

Также Новини.LIVE сообщали, что 26 февраля в одном из районов Одессы военнослужащий ТЦК выстрелил в воздух. Инцидент произошел на улице Черноморского казачества. Во время движения по маршруту оповещения между двумя военнослужащими группы одного из районных ТЦК и СП возник бытовой конфликт. Спор был внутренним и не касался гражданских. В ходе эмоционального выяснения отношений один из военных нарушил дисциплину и произвел выстрел в воздух из шумового устройства.