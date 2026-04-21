На одній із вулиць Одеси сталася стрілянина та затримання

В Одесі на вулиці Балківська сталася стрілянина та погоня. За попередніми даними, Служба безпеки України затримали людей у військовій формі. Наразі офіційні відомства готують докладні роз’яснення щодо події.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на соцмережі.

Стрілянина в Одесі

Очевидці опублікували кадри, де спецпризначенці наздоганяють та блокують автомобіль. Під час затримання було чутно постріли. За інформацією місцевих пабліків, Служба безпеки України ймовірно проводила затримання представників ТЦК. Це лише попередня версія, яку поки не підтвердили у відомствах.

Деталі операції та точна кількість затриманих уточнюються.

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE, що в Одесі на вулиці Архітекторській сьогодні, 28 березня, затримали чоловіка, який, за попередніми даними, мав при собі гранату і вогнепальну зброю. Порушник також встиг зробити кілька пострілів угору та ймовірно підірвав гранату.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі чоловік відкрив вогонь по патрульних під час перевірки документів. Двоє поліцейських отримали поранення і були госпіталізовані. Нападника знайшли наступного ранку у недобудові та нейтралізували після спроби стріляти повторно. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.