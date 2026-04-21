Головна Одеса На одній із вулиць Одеси сталася стрілянина та затримання

На одній із вулиць Одеси сталася стрілянина та затримання

Дата публікації: 21 квітня 2026 13:06
Затримання в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі на вулиці Балківська сталася стрілянина та погоня. За попередніми даними, Служба безпеки України затримали людей у військовій формі. Наразі офіційні відомства готують докладні роз’яснення щодо події.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на соцмережі.

Правоохоронці на місці події. Фото: Новини.LIVE

Очевидці опублікували кадри, де спецпризначенці наздоганяють та блокують автомобіль. Під час затримання було чутно постріли. За інформацією місцевих пабліків, Служба безпеки України ймовірно проводила затримання представників ТЦК. Це лише попередня версія, яку поки не підтвердили у відомствах.

Деталі операції та точна кількість затриманих уточнюються.

Місце затримання. Фото: Новини.LIVE
Затримані на землі Фото: Новини.LIVE

НОВИНА ДОПОВНЮЄТЬСЯ

Як повідомляли Новини.LIVE, що в Одесі на вулиці Архітекторській сьогодні, 28 березня, затримали чоловіка, який, за попередніми даними, мав при собі гранату і вогнепальну зброю. Порушник також встиг зробити кілька пострілів угору та ймовірно підірвав гранату.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі чоловік відкрив вогонь по патрульних під час перевірки документів. Двоє поліцейських отримали поранення і були госпіталізовані. Нападника знайшли наступного ранку у недобудові та нейтралізували після спроби стріляти повторно. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

 

Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Долженко Катерина
