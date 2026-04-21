Стрілянина на вулиці Одеси: СБУ затримала військових ТЦК

Затримані військовослужбовці ТЦК.

В Одесі співробітники СБУ затримали військовослужбовців одного з районних ТЦК та СП. У ТЦК заявили, що не отримували офіційної інформації про причини затримання. Керівництво установи виїхало на місце для з’ясування обставин. Подробиці інциденту встановлюють правоохоронці.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Суспільне Одеса.

Деталі затримання

СБУ провела затримання восьми військовослужбовців одного з районних ТЦК в Одесі. Деталі справи поки не розголошують. В Одеському обласному ТЦК та СП повідомили, що не отримували пояснень щодо причин дій правоохоронців. Для розуміння ситуації керівництво вирушило на місце події.

За даними ЗМІ, військові Пересипського районного ТЦК нібито примусово посадили до мікроавтобуса чоловіка, били та вимагали гроші. Йдеться про суму близько 50 тисяч доларів. Триває перевірка всіх обставин та дій учасників події.

Що сталося

Зазначимо, на вулиці Балківська в Одесі сталася стрілянина та погоня. Очевидці публікували відео, де спецпризначенці блокують автомобіль і проводять затримання. У мережі повідомляли, що це могла бути операція СБУ, однак офіційних підтверджень тоді не було. За попередніми даними з соцмереж, під час інциденту було чути постріли. Наразі деталі операції уточнюються правоохоронцями.

Як повідомляли Новини.LIVE, що 25 березня поліція зупинила автомобіль для перевірки документів. Під час встановлення особи з’ясувалося, що водій перебуває у розшуку за порушення правил військового обліку. Чоловік відкрив вогонь з автомата по патрульних і втік. Унаслідок стрілянини двоє правоохоронців отримали вогнепальні поранення та були госпіталізовані. Вони у вкрай важкому стані.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі у Пересипському районі стався конфлікт. Під час оповіщення чоловік вдарив представника ТЦК ножем. Після цього люди перекрили військовим виїзд з прибудинкової території, а працівник центру комплектування відкрив вогонь у бік перехожих.