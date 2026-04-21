Стрельба на улице Одессы: СБУ задержала военных ТЦК

В Одессе сотрудники СБУ задержали военнослужащих одного из районных ТЦК и СП. В ТЦК заявили, что не получали официальной информации о причинах задержания. Руководство учреждения выехало на место для выяснения обстоятельств. Подробности инцидента устанавливают правоохранители.

Детали задержания

СБУ провела задержание восьми военнослужащих одного из районных ТЦК в Одессе. Детали дела пока не разглашают. В Одесском областном ТЦК и СП сообщили, что не получали объяснений относительно причин действий правоохранителей. Для понимания ситуации руководство отправилось на место происшествия.

По данным СМИ, военные Пересыпского районного ТЦК якобы принудительно посадили в микроавтобус мужчину, били и требовали деньги. Речь идет о сумме около 50 тысяч долларов. Продолжается проверка всех обстоятельств и действий участников происшествия.

Что произошло

Отметим, на улице Балковская в Одессе произошла стрельба и погоня. Очевидцы публиковали видео, где спецназовцы блокируют автомобиль и проводят задержание. В сети сообщали, что это могла быть операция СБУ, однако официальных подтверждений тогда не было. По предварительным данным из соцсетей, во время инцидента были слышны выстрелы. Сейчас детали операции уточняются правоохранителями.

