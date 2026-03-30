Головна Одеса У Одесі чоловік поранив військового ТЦК: сталася стрілянина

У Одесі чоловік поранив військового ТЦК: сталася стрілянина

Ua ru
Дата публікації: 30 березня 2026 22:57
У Одесі чоловік поранив військового ТЦК: сталася стрілянина
Працівники ТЦК та поліцейські на вулиці. Фото ілюстративне: telegraf.in.ua

В Одесі у Пересипському районі стався конфлікт. Під час оповіщення чоловік вдарив представника ТЦК ножем. Після цього люди перекрили військовим виїзд з прибудинкової території, а працівник центру комплектування відкрив вогонь у бік перехожих.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на ГУ Нацполіції в Одеській області.

Конфлікт за участю ТЦК в Одесі

Як зазначили у поліції, конфлікт стався під час проведення мобілізаційних заходів групою оповіщення. Представники ТЦК виявили чоловіка, який порушив правила військового обліку. Його намагалися доставити до територіального центру комплектування. Під час цього чоловік вдарив військового ножем.

Водночас перехожі, як повідомляють у поліції, почали в цей час перешкоджати діям групи оповіщення. Військовим перекрили виїзд з прибудинкової території.

"Військовослужбовцем ТЦК було застосовано зброю травматичної дії у бік одного з перехожих", — зазначають у повідомленні.

Читайте також:

Обох потерпілих госпіталізували до лікарні з пораненнями. Поліція уточнює деталі інциденту.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Одесі затримали чоловіка, який зробив кілька пострілів угору. Крім зброї порушник також мав при собі гранату. Інцидент стався на вулиці Архітекторській.

Також ми писали про те, що в Одесі чоловік відкрив вогонь по патрульних. Він перебував у розшуку за порушення правил військового обліку. Під час затримання чоловік загинув.

Одеса стрілянина ТЦК та СП
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
