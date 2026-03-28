В Одесі військовий влаштував стрілянину і вибух посеред міста
В Одесі поліція відкрила кримінальне провадження після стрілянини та вибуху гранати. Інцидент стався 28 березня близько 11:00 у Київському районі міста. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Підозрюваного затримали на місці.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції в Одеській області.
Стрілянина в Одесі: що відомо
Повідомлення до поліції надійшло від очевидця, який побачив чоловіка зі зброєю. Правоохоронці встановили, що це 22-річний військовослужбовець, який перебував у відпустці та проживав в орендованому житлі поруч. За попередніми даними, він кілька разів вистрілив у повітря зі стартового пістолета, а також підірвав запал гранати.
На місце виїхали спецпризначенці КОРД, бійці батальйону поліції особливого призначення, патрульні, вибухотехніки та слідчі. Чоловіка затримали в процесуальному порядку. У нього вилучили пістолет із набоями та корпус гранати — їх направили на експертизу.
Слідчі внесли відомості до ЄРДР за статтею про хуліганство. Наразі вирішується питання про повідомлення підозри; мотиви дій встановлюють. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
Як інформували Новини.LIVE в Одесі 28 березня у Хаджибейському районі напали на військовослужбовців ТЦК. Інцидент стався по вулиці Миколи Боровського у той момент, коли спільна група оповіщення зупинила чоловіка для перевірки військово-облікових документів. Згодом з’ясувалося, що він перебуває в розшуку за порушення правил обліку. Коли його намагалися супроводити до ТЦК, ситуація переросла в конфлікт.
Раніше Новини.LIVE повідомляли, що увечері 25 березня 2026 року поліція зупинила автомобіль в Одесі для перевірки документів. Під час встановлення особи з’ясувалося, що водій перебуває у розшуку за порушення правил військового обліку. Чоловік відкрив вогонь з автомата по патрульних і втік. Унаслідок стрілянини двоє правоохоронців отримали вогнепальні поранення та були госпіталізовані. Вони у вкрай важкому стані. Наступного ранку нападника виявили у недобудові на території дачного кооперативу в Одеському районі. Під час затримання він загинув.
