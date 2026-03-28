В Одесі під час перевірки документів поранили військового ТЦК

Поліцейська машина на місці події.

В Одесі 28 березня у Хаджибейському районі стався збройний напад на військовослужбовців. Один із них отримав тяжке ножове поранення. Нападника разом з іншими учасниками інциденту зараз встановлюють правоохоронці.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП.

Заява ТЦК.

Напад на ТЦК в Одесі

За їхніми даними, інцидент стався по вулиці Миколи Боровського у той момент, коли спільна група оповіщення зупинила чоловіка для перевірки військово-облікових документів. Згодом з’ясувалося, що він перебуває в розшуку за порушення правил обліку. Коли його намагалися супроводити до ТЦК, ситуація переросла в конфлікт.

За даними Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, до інциденту долучилися інші цивільні. Вони вчинили груповий напад, використовуючи спецзасоби та холодну зброю. Унаслідок цього військовослужбовець дістав ножове поранення, його госпіталізували.

У ТЦК зазначають, що перевірка проводилася відповідно до постанови Кабміну №560. Після встановлення порушення чоловіка мали доставити для складання адміністративних матеріалів.

Читайте також:

Матеріали інциденту вже передали правоохоронцям, зокрема записи з бодікамер. Подію попередньо кваліфікують за статтями про перешкоджання діяльності ЗСУ та посягання на життя військовослужбовця. Слідчі дії тривають.

Інші інциденти з ТЦК

Раніше Новини.LIVE писали про те, що в Одесі жінка заявила про напад невідомих у військовій формі на її родину. Містянку з дитиною та чоловіком начебто силоміць затягнули в автомобіль і утримували певний час. Згодом у ТЦК повідомили, що керівництво одразу ініціювало службову перевірку. Наразі триває збір інформації та встановлення всіх обставин. До процесу також долучили правоохоронні органи. У відомстві зазначили, що шкодують через ситуацію, в якій опинилися жінка та дитина.

Також Новини.LIVE з посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП інформувало про збиття жінки представниками ТЦК. Дорожньо-транспортна пригода сталася 25 березня на вулиці Івана та Юрія Лип. За попередньою інформацією, жінку могли не помітити під час руху авто заднім ходом.

Окрім цього, Новини.LIVE повідомляли про загадкову смерть на Одещині. Поліцейські виявили труп 44-річного чоловіка. Експертиза зафіксувала тяжкі травми, включно з переломами та синцями. У телефоні загиблого виявили фото, яке він зробив біля будівлі місцевого центру комплектування.