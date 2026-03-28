В Одессе во время проверки документов ранили военного ТЦК

В Одессе 28 марта в Хаджибейском районе произошло вооруженное нападение на военнослужащих. Один из них получил тяжелое ножевое ранение. Нападавшего вместе с другими участниками инцидента сейчас устанавливают правоохранители.

По их данным, инцидент произошел по улице Николая Боровского в тот момент, когда совместная группа оповещения остановила мужчину для проверки военно-учетных документов. Впоследствии выяснилось, что он находится в розыске за нарушение правил учета. Когда его пытались сопроводить в ТЦК, ситуация переросла в конфликт.

По данным Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, к инциденту присоединились другие гражданские. Они совершили групповое нападение, используя спецсредства и холодное оружие. В результате военнослужащий получил ножевое ранение, его госпитализировали.

В ТЦК отмечают, что проверка проводилась в соответствии с постановлением Кабмина №560. После установления нарушения мужчину должны были доставить для составления административных материалов.

Материалы инцидента уже передали правоохранителям, в частности записи с бодикамер. Событие предварительно квалифицируют по статьям о препятствовании деятельности ВСУ и посягательстве на жизнь военнослужащего. Следственные действия продолжаются.

Ранее Новини.LIVE писали о том, что в Одессе женщина заявила о нападении неизвестных в военной форме на ее семью. Горожанку с ребенком и мужем якобы силой затащили в автомобиль и удерживали некоторое время. Впоследствии в ТЦК сообщили, что руководство сразу инициировало служебную проверку. Сейчас идет сбор информации и установление всех обстоятельств. К процессу также привлекли правоохранительные органы. В ведомстве отметили, что сожалеют из-за ситуации, в которой оказались женщина и ребенок.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП информировало о сбитии женщины представителями ТЦК. Дорожно-транспортное происшествие произошло 25 марта на улице Ивана и Юрия Лип. По предварительной информации, женщину могли не заметить во время движения авто задним ходом.

Кроме этого, Новини.LIVE сообщали о загадочной смерти в Одесской области. Полицейские обнаружили труп 44-летнего мужчины. Экспертиза зафиксировала тяжелые травмы, включая переломы и синяки. В телефоне погибшего обнаружили фото, которое он сделал возле здания местного центра комплектования.