Скандал в Одессе: ТЦК отреагировало на обвинения

Мероприятия мобилизации. Фото иллюстративное: скриншот из видео

В Одесском областном ТЦК отреагировали на обвинения в неправомерных действиях во время оповещения. Речь идет об инциденте, в котором, по словам женщины, пострадали она и ее ребенок. Там уже назначили служебную проверку. К выяснению обстоятельств привлекли правоохранителей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП.

Реакция ТЦК

В Одесском областном территориальном центре комплектования и соцподдержки заявили, что обнаружили в сети публикации с обвинениями в адрес военнослужащих. В них говорится о возможном применении силы во время мероприятий оповещения в Одессе. Местная жительница заявила, что во время инцидента она и ее малолетний ребенок получили травмы.

В ТЦК сообщили, что руководство сразу инициировало служебную проверку. Сейчас идет сбор информации и установление всех обстоятельств. К процессу также привлекли правоохранительные органы. В ведомстве отметили, что сожалеют из-за ситуации, в которой оказались женщина и ребенок. В то же время там призвали общественность не делать преждевременных выводов и дождаться результатов проверки.

"В случае доказательства причастности и вины военнослужащих, они будут привлечены к ответственности по всей строгости закона. Никакие проявления нарушения воинской дисциплины и этики не останутся без должной реакции", — говорится в сообщении.

Детали инцидента

По словам одесситки, инцидент произо шел с участием людей в военной форме, которые, как она утверждает, не представились и не показали документов. Женщина рассказала, что ее мужа якобы ударили со спины, применили газовый баллончик и силой затащили в микроавтобус. По ее словам, ее вместе с годовалым ребенком также затолкали в авто, после чего семью около получаса возили по городу.

Позже, как отмечает женщина, ее с ребенком высадили недалеко от дома. Она заявила, что в результате инцидента получила ушибы головы, лица и ноги, а у ребенка медики предварительно зафиксировали травмы, в частности подозрение на сотрясение мозга. Одесситка обратилась в полицию с заявлением о возможном похищении и нанесении телесных повреждений. Правоохранители открыли уголовное производство, однако официальные обстоятельства происшествия и причастность конкретных лиц пока устанавливаются.

Как писали Новини.LIVE, в Одессе военнослужащие ТЦК и СП, причастные к избиению бывшего пленного. Инцидент произошел в Пересыпском районе города. Пострадавший сам обратился к правоохранителям и рассказал обстоятельства конфликта. По факту происшествия открыли уголовное производство.

Также, Новини.LIVE сообщали, что в Одессе представители ТЦК извинились перед ветераном Геннадием Цепюком, заявил депутат Одесского облсовета Андрей Бабенко. По его словам, они лично пришли к мужчине после истории, которая вызвала резонанс в городе. Сам ТЦК отдельно эту информацию в приведенных данных не комментировал.