Скандал в Одессе: неизвестные в форме задержали семью с ребенком

Скандал в Одессе: неизвестные в форме задержали семью с ребенком

Дата публикации 27 марта 2026 10:13
Мобилизация в Одессе. Фото иллюстративное: скриншот из видео
Мобилизация в Одессе. Фото иллюстративное: скриншот из видео

В Одессе женщина заявила о нападении неизвестных в военной форме на ее семью. Горожанку с ребенком и мужем силой затащили в автомобиль и удерживали некоторое время. В результате инцидента она и ребенок получили травмы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на соцсети одесситки.

Применение силы

Жительница Одессы сообщила в соцсетях об инциденте с участием лиц в военной форме. По ее словам, они не представились и не показали никаких документов. Женщина утверждает, что ее мужа якобы ударили со спины, применили газовый баллончик и силой затащили в микроавтобус. Саму женщину вместе с годовалым ребенком, по ее словам, также затолкали в авто.

Она утверждает, что семью около получаса возили по району. После этого женщину с ребенком высадили недалеко от дома. Она отмечает, что не против службы, однако выступает против применения силы и нарушения прав.

Получение травм

Женщина сообщила, что в результате инцидента получила ушибы мягких тканей головы, лица и ноги. У ребенка, по ее словам, диагностировали травмы, в частности подозрение на сотрясение мозга. Окончательные медицинские заключения еще уточняются.

Скандал із ТЦК в Одесі
Справка из больницы. Фото: Сона Хилобок
Скандал із ТЦК в Одесі
Диагноз ребенка. Фото: Сона Хилобок

Обращение в полицию

Одесситка сообщила, что обратилась в полицию с заявлением о возможном похищении и нанесении телесных повреждений. По имеющейся информации правоохранители открыли уголовное производство и начали проверку. Сейчас официальных подтверждений обстоятельств происшествия или причастности конкретных лиц нет.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе представители ТЦК извинились перед ветераном Геннадием Цепюком, заявил депутат Одесского облсовета Андрей Бабенко. По его словам, они лично пришли к мужчине после истории, которая вызвала резонанс в городе. Сам ТЦК отдельно эту информацию в приведенных данных не комментировал.

Также Новини.LIVE писали, что Одесский областной ТЦК и СП прокомментировал инцидент с водителем Audi, который произошел 20 марта в Пересыпском районе. В центре заявили, что мужчина пытался избежать проверки документов, спровоцировал ДТП и после этого был задержан. По данному факту уже назначили служебную проверку.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
