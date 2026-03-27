Головна Одеса Скандал в Одесі: невідомі у формі затримали сім'ю з дитиною

Скандал в Одесі: невідомі у формі затримали сім'ю з дитиною

Дата публікації: 27 березня 2026 10:13
Скандал в Одесі: невідомі у формі затримали сім'ю з дитиною
Мобілізація в Одесі. Фото ілюстративне: скриншот з відео

В Одесі жінка заявила про напад невідомих у військовій формі на її родину. Містянку з дитиною та чоловіком силоміць затягнули в автомобіль і утримували певний час. Унаслідок інциденту вона та дитина отримали травми.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на соцмережі одеситки.

Застосування сили

Жителька Одеси повідомила у соцмережах про інцидент за участю осіб у військовій формі. За її словами, вони не представилися та не показали жодних документів. Жінка стверджує, що її чоловіка нібито вдарили зі спини, застосували газовий балончик і силоміць затягнули до мікроавтобуса. Саму жінку разом із однорічною дитиною, за її словами, також заштовхали до авто.

Вона стверджує, що родину близько пів години возили по району. Після цього жінку з дитиною висадили неподалік від дому. Вона наголошує, що не проти служби, однак виступає проти застосування сили та порушення прав.

Отримання травм

Жінка повідомила, що внаслідок інциденту отримала забої м’яких тканин голови, обличчя та ноги. У дитини, за її словами, діагностували травми, зокрема підозру на струс мозку. Остаточні медичні висновки ще уточнюються.

Довідка з лікарні. Фото: Сона Хілобок
Діагноз дитини. Фото: Сона Хілобок

Звернення до поліції

Одеситка повідомила, що звернулася до поліції із заявою про можливе викрадення та нанесення тілесних ушкоджень. За наявною інформацією правоохоронці відкрили кримінальне провадження та розпочали перевірку. Наразі офіційних підтверджень обставин події чи причетності конкретних осіб немає.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі представники ТЦК вибачилися перед ветераном Геннадієм Цепюком, заявив депутат Одеської облради Андрій Бабенко. За його словами, вони особисто прийшли до чоловіка після історії, яка викликала резонанс у місті. Сам ТЦК окремо цю інформацію у наведених даних не коментував.

Також Новини.LIVE писали, що Одеський обласний ТЦК та СП прокоментував інцидент із водієм Audi, який стався 20 березня у Пересипському районі. У центрі заявили, що чоловік намагався уникнути перевірки документів, спричинив ДТП і після цього був затриманий. За цим фактом уже призначили службову перевірку.

Одеса мобілізація ТЦК та СП
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
