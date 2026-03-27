Скандал в Одесі: ТЦК відреагувало на звинувачення

Заходи мобілізації. Фото ілюстративне: скриншот з відео

В Одеському обласному ТЦК відреагували на звинувачення у неправомірних діях під час оповіщення. Йдеться про інцидент, у якому, за словами жінки, постраждали вона та її дитина. Там уже призначили службову перевірку. До з’ясування обставин залучили правоохоронців.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП.

Реакція ТЦК

В Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соцпідтримки заявили, що виявили у мережі публікації зі звинуваченнями на адресу військовослужбовців. У них йдеться про можливе застосування сили під час заходів оповіщення в Одесі. Місцева жителька заявила, що під час інциденту вона та її малолітня дитина зазнали травм.

У ТЦК повідомили, що керівництво одразу ініціювало службову перевірку. Наразі триває збір інформації та встановлення всіх обставин. До процесу також долучили правоохоронні органи. У відомстві зазначили, що шкодують через ситуацію, в якій опинилися жінка та дитина. Водночас там закликали громадськість не робити передчасних висновків і дочекатися результатів перевірки.

"У разі доведення причетності та вини військовослужбовців, їх буде притягнуто до відповідальності за всією суворістю закону. Жодні прояви порушення військової дисципліни та етики не залишаться без належної реакції", — йдеться у повідомленні.

Деталі інциденту

За словами одеситки, інцидент стався за участю людей у військовій формі, які, як вона стверджує, не представилися та не показали документів. Жінка розповіла, що її чоловіка нібито вдарили зі спини, застосували газовий балончик і силоміць затягнули до мікроавтобуса. За її словами, її разом із однорічною дитиною також заштовхали до авто, після чого родину близько пів години возили містом.

Пізніше, як зазначає жінка, її з дитиною висадили неподалік дому. Вона заявила, що внаслідок інциденту отримала забої голови, обличчя та ноги, а у дитини медики попередньо зафіксували травми, зокрема підозру на струс мозку. Одеситка звернулася до поліції із заявою про можливе викрадення та нанесення тілесних ушкоджень. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, однак офіційні обставини події та причетність конкретних осіб наразі встановлюються.

Як писали Новини.LIVE, В Одесі військовослужбовці ТЦК та СП, причетні до побиття колишнього полоненого. Інцидент стався в Пересипському районі міста. Потерпілий сам звернувся до правоохоронців і розповів обставини конфлікту. За фактом події відкрили кримінальне провадження.

Також, Новини.LIVE повідомляли, що в Одесі представники ТЦК вибачилися перед ветераном Геннадієм Цепюком, заявив депутат Одеської облради Андрій Бабенко. За його словами, вони особисто прийшли до чоловіка після історії, яка викликала резонанс у місті. Сам ТЦК окремо цю інформацію у наведених даних не коментував.