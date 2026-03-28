В Одессе военный устроил стрельбу и взрыв посреди города

Задержание нарушителя. Фото: Нацполиция

В Одессе полиция открыла уголовное производство после стрельбы и взрыва гранаты. Инцидент произошел 28 марта около 11:00 в Киевском районе города. По предварительным данным, никто не пострадал. Подозреваемого задержали на месте.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Стрельба в Одессе: что известно

Сообщение в полицию поступило от очевидца, который увидел мужчину с оружием. Правоохранители установили, что это 22-летний военнослужащий, который находился в отпуске и проживал в арендованном жилье рядом. По предварительным данным, он несколько раз выстрелил в воздух из стартового пистолета, а также взорвал запал гранаты.

На место выехали спецназовцы КОРД, бойцы батальона полиции особого назначения, патрульные, взрывотехники и следователи. Мужчину задержали в процессуальном порядке. У него изъяли пистолет с патронами и корпус гранаты - их направили на экспертизу.

Следователи внесли сведения в ЕРДР по статье о хулиганстве. Сейчас решается вопрос о сообщении подозрения; мотивы действий устанавливаются. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Читайте также:

Полицейские на месте взрыва в Одессе. Фото: Нацполиция

Как информировали Новини.LIVE в Одессе 28 марта в Хаджибейском районе напали на военнослужащих ТЦК. Инцидент произошел по улице Николая Боровского в тот момент, когда совместная группа оповещения остановила мужчину для проверки военно-учетных документов. Впоследствии выяснилось, что он находится в розыске за нарушение правил учета. Когда его пытались сопроводить в ТЦК, ситуация переросла в конфликт.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что вечером 25 марта 2026 года полиция остановила автомобиль в Одессе для проверки документов. При установлении личности выяснилось, что водитель находится в розыске за нарушение правил воинского учета. Мужчина открыл огонь из автомата по патрульным и скрылся. В результате стрельбы двое правоохранителей получили огнестрельные ранения и были госпитализированы. Они в крайне тяжелом состоянии. На следующее утро нападавшего обнаружили в недострое на территории дачного кооператива в Одесском районе. Во время задержания он погиб.