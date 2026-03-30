В Одессе мужчина ранил военного ТЦК: произошла стрельба

В Одессе в Пересыпском районе произошел конфликт. Во время оповещения мужчина ударил представителя ТЦК ножом. После этого люди перекрыли военным выезд с придомовой территории, а работник центра комплектования открыл огонь в сторону прохожих.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на ГУ Нацполиции в Одесской области.

Конфликт с участием ТЦК в Одессе

Как отметили в полиции, конфликт произошел во время проведения мобилизационных мероприятий группой оповещения. Представители ТЦК обнаружили мужчину, который нарушил правила воинского учета. Его пытались доставить в территориальный центр комплектования. Во время этого мужчина ударил военного ножом.

В то же время прохожие, как сообщают в полиции, начали в это время препятствовать действиям группы оповещения. Военным перекрыли выезд с придомовой территории.

"Военнослужащим ТЦК было применено оружие травматического действия в сторону одного из прохожих", — отмечается в сообщении.

Обоих пострадавших госпитализировали в больницу с ранениями. Полиция уточняет детали инцидента.

