На одной из улиц Одессы произошла стрельба и задержание

В Одессе на улице Балковская произошла стрельба и погоня. По предварительным данным, Служба безопасности Украины задержали людей в военной форме. Сейчас официальные ведомства готовят подробные разъяснения относительно происшествия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на соцсети.

Очевидцы опубликовали кадры, где спецназовцы догоняют и блокируют автомобиль. Во время задержания были слышны выстрелы. По информации местных пабликов, Служба безопасности Украины вероятно проводила задержание представителей ТЦК. Это лишь предварительная версия, которую пока не подтвердили в ведомствах.

Детали операции и точное количество задержанных уточняются.

В Одессе задержаны военнослужащие одного из районных ТЦК и СП. Руководство учреждения выехало на место происшествия, чтобы выяснить все обстоятельства. По имеющейся информации, СБУ провела задержание в рамках операции, однако детали дела пока не разглашаются. По данным СМИ, военные Пересыпского районного ТЦК якобы принудительно посадили в микроавтобус мужчину, избивали и требовали деньги. Речь идет о сумме около 50 тысяч долларов. Продолжается проверка всех обстоятельств и действий участников происшествия. Правоохранители продолжают проверку и устанавливают все детали происшествия.

Как сообщали Новини.LIVE, что в Одессе на улице Архитекторской сегодня, 28 марта, задержали мужчину, который, по предварительным данным, имел при себе гранату и огнестрельное оружие. Нарушитель также успел сделать несколько выстрелов вверх и вероятно взорвал гранату.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе мужчина открыл огонь по патрульным во время проверки документов. Двое полицейских получили ранения и были госпитализированы. Нападавшего нашли на следующее утро в недострое и нейтрализовали после попытки стрелять повторно. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.