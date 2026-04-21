Скандал с ТЦК в Одессе: руководство отстранили от должностей

В Одессе после задержания военных ТЦК начали служебное расследование. Руководителей областного и районного центров отстранили от работы. Проверку также проводит Военная служба правопорядка. В ВСУ отмечают, что нарушения закона не останутся без реакции.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Сухопутные войска Украины.

Служебное расследование

В Вооруженных силах Украины заявили о начале служебного расследования из-за задержания военнослужащих групп оповещения Пересипского районного ТЦК в Одесской области. Речь идет об инциденте, который расследуют сотрудники внутренней безопасности СБУ. На время проверки от исполнения обязанностей отстранили начальника Одесского областного ТЦК и руководителя Пересыпского районного центра. Отдельно поручено провести расследование Военной службе правопорядка ВСУ.

"Любые нарушения законодательства, превышение служебных полномочий или противоправные действия недопустимы и должны получить соответствующую правовую оценку. Правоохранительным органам оказывается всестороннее содействие в проведении соответствующих проверок и расследований", — говорится в сообщении.

Что произошло

Информация о задержании представителей ТЦК появилась сегодня в одесских телеграмм-каналах. Сообщалось, что это произошло на улице Балковской с преследованием и выстрелами. В Одесском областном ТЦК и СП подтвердили задержание военнослужащих одного из районных центров в городе. Там сообщили, что сейчас выясняют все обстоятельства вместе с правоохранителями и сотрудничают с ними.