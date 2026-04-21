Головна Одеса Затримання військовослужбовців в Одесі: офіційна заява ТЦК

Затримання військовослужбовців в Одесі: офіційна заява ТЦК

Дата публікації: 21 квітня 2026 15:07
Затримання військовослужбовців в Одесі: офіційна заява ТЦК
Місце, де затримали ТЦК. Фото: Новини.LIVE

В Одесі підтвердили затримання військових одного з районних ТЦК. В обласному центрі комплектування заявили, що співпрацюють із правоохоронцями. Там наголошують на необхідності повного та об’єктивного розслідування. Усі деталі обіцяють повідомити після перевірки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП.

Затримання ТЦК в Одесі
Заява Одеського обласного ТЦК. Фото: скриншот із Facebook

Заява ТЦК

В Одеському обласному ТЦК та СП підтвердили факт затримання військовослужбовців одного з районних центрів у місті. За даними установи, зараз триває з’ясування всіх обставин разом із правоохоронними органами. У ТЦК заявили, що підтримують повну прозорість розслідування. Там підкреслили, що будь-які порушення закону є неприпустимими, а очищення системи від недоброчесних людей — пріоритет. Водночас закликали не поширювати неперевірену інформацію та дочекатися офіційних висновків.

"Ми зацікавлені у повній прозорості та об’єктивному розслідуванні. Будь-які порушення закону в лавах Збройних Сил України є неприпустимими, а системне очищення структури від осіб, які дискредитують службу, є нашим пріоритетом", — йдеться у повідомленні.

Водночас у Сухопутних військах розповіли деталі затримання. За їхніми даними, військові зупинили цивільного, посадили його до службового авто та заволоділи його речами. Йдеться про суму близько 30 тисяч доларів. Повідомляється, що першу групу оповіщення затримали співробітники ГУ внутрішньої безпеки СБУ на вулиці Балківській. Другу групу — в напрямку Пересипського мосту.

Читайте також:

Покарання для керівництва

Зазначимо, у Сухопутних військах України додали, що рішенням Головнокомандувача Збройних Сил України начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також начальника Пересипського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки усунено від виконання службових обов’язків. Крім того, начальнику Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України доручено провести службове розслідування за даним фактом.

Що сталося

Раніше, на вулиці Балківська в Одесі сталася стрілянина та погоня. Очевидці публікували відео, де спецпризначенці заблокували автомобіль і проводять затримання. У мережі повідомляли, що це могла бути операція СБУ, однак офіційних підтверджень тоді не було. За попередніми даними з соцмереж, під час інциденту було чути постріли. Наразі деталі операції уточнюються правоохоронцями.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі поліція відкрила кримінальне провадження після стрілянини та вибуху гранати. Інцидент стався 28 березня близько 11:00 у Київському районі міста. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Підозрюваного затримали на місці.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі у Пересипському районі стався конфлікт. Під час оповіщення чоловік вдарив представника ТЦК ножем. Після цього люди перекрили військовим виїзд з прибудинкової території, а працівник центру комплектування відкрив вогонь у бік перехожих.

Одеса ТЦК та СП затримання
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
Реклама

