Задержание военнослужащих в Одессе: официальное заявление ТЦК

Место, где задержали ТЦК. Фото: Новини.LIVE

В Одессе подтвердили задержание военных одного из районных ТЦК. В областном центре комплектования заявили, что сотрудничают с правоохранителями. Там подчеркивают необходимость полного и объективного расследования. Все детали обещают сообщить после проверки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП.

Заявление Одесского областного ТЦК. Фото: скриншот из Facebook

Заявление ТЦК

В Одесском областном ТЦК и СП подтвердили факт задержания военнослужащих одного из районных центров в городе. По данным учреждения, сейчас идет выяснение всех обстоятельств вместе с правоохранительными органами. В ТЦК заявили, что поддерживают полную прозрачность расследования. Там подчеркнули, что любые нарушения закона недопустимы, а очищение системы от недобропорядочных людей — приоритет. В то же время призвали не распространять непроверенную информацию и дождаться официальных выводов.

"Мы заинтересованы в полной прозрачности и объективном расследовании. Любые нарушения закона в рядах Вооруженных Сил Украины недопустимы, а системное очищение структуры от лиц, которые дискредитируют службу, является нашим приоритетом", — говорится в сообщении.

В то же время в Сухопутных войсках рассказали детали задержания. По их данным, военные остановили гражданского, посадили его в служебное авто и завладели его вещами. Речь идет о сумме около 30 тысяч долларов. Сообщается, что первую группу оповещения задержали сотрудники ГУ внутренней безопасности СБУ на улице Балковской. Вторую группу — в направлении Пересыпского моста.

Наказание для руководства

Отметим, в Сухопутных войсках Украины добавили, что решением Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины начальник Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также начальник Пересыпского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки отстранены от исполнения служебных обязанностей. Кроме того, начальнику Главного управления Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины поручено провести служебное расследование по данному факту.

Что произошло

Ранее, на улице Балковская в Одессе произошла стрельба и погоня. Очевидцы публиковали видео, где спецназовцы заблокировали автомобиль и проводят задержание. В сети сообщали, что это могла быть операция СБУ, однако официальных подтверждений тогда не было. По предварительным данным из соцсетей, во время инцидента были слышны выстрелы. Сейчас детали операции уточняются правоохранителями.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе полиция открыла уголовное производство после стрельбы и взрыва гранаты. Инцидент произошел 28 марта около 11:00 в Киевском районе города. По предварительным данным, никто не пострадал. Подозреваемого задержали на месте.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе в Пересыпском районе произошел конфликт. Во время оповещения мужчина ударил представителя ТЦК ножом. После этого люди перекрыли военным выезд с придомовой территории, а работник центра комплектования открыл огонь в сторону прохожих.