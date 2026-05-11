Нападів на ТЦК на Одещині стало більше: стан постраждалих

Працівники ТЦК. Фото ілюстративне: скриншот з відео

В Одеській області різко зросла кількість нападів на представників ТЦК під час перевірки документів. Від початку року зафіксували вже понад 10 таких випадків, де проти військових застосовували зброю та газ. Останній інцидент у Подільському районі закінчився госпіталізацією двох службовців, вони у важкому стані.

Про це у коментарі "Укрінформ" повідомив речник ОК "Південь" Владислав Волошин, передає Новини.LIVE.

Стан постраждалих військових

Військовослужбовців, які отримали поранення під час виконання завдань на Одещині, доставили до лікарні. Медики оцінили їхній стан як критичний через значну втрату крові та глибину поранень. Обом постраждалим провели складні операції, щоб зупинити внутрішні кровотечі та стабілізувати життєво важливі показники. Наразі вони перебувають під постійним наглядом лікарів у відділенні інтенсивної терапії.

"Стан цих хлопців, яких підрізав зловмисник, після екстреного оперативного втручання вдалося стабілізувати. Один з них залишається стабільно важким, однак стан обох стабільний", — повідомив Владислав Волошин.

Реакція поліції

Слідчі Національної поліції розпочали розслідування за фактом замаху на вбивство двох осіб. На місці події вилучили докази, зокрема знаряддя злочину, та опитали свідків інциденту. Правоохоронці наголошують, що напад на військових при виконанні обов'язків є тяжким злочином проти держави. Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожує максимальне покарання згідно з Кримінальним кодексом. Слідчі дії тривають. У разі доведення вини чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

Читайте також:

Що саме сталося

Інцидент відбувся 10 травня в селі Байбузівка на Одещині, під час планової перевірки військово-облікових документів. Група оповіщення зупинила місцевого жителя, який, як виявилося за базою даних, перебував у розшуку. Чоловік відмовився підкорятися законним вимогам і почав поводитися агресивно. Під час спроби доправити його до підрозділу він раптово дістав холодну зброю та почав завдавати ударів військовим.

Напади на ТЦК

Загальна ситуація з безпекою працівників ТЦК в Одеському регіоні залишається напруженою. Протягом останніх місяців почастішали випадки, коли громадяни використовують проти груп оповіщення не лише фізичну силу, а й підручні засоби. Військові зазначають, що більшість нападників діють цілеспрямовано та агресивно. Кожен такий випадок фіксується правоохоронними органами для подальшого судового розгляду.

"Від початку цього року на Одещині зафіксовано 14 випадків озброєних нападів на військовослужбовців груп оповіщення територіальних центрів комплектування. Їм завдавали ножових і вогнепальних поранень, били та застосовували проти них газ", — заявив Волошин.

Речник також наголосив, що такі випадки є ганебними та неприпустимими під час війни.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі після затримання військових ТЦК розпочали службове розслідування. Керівників обласного та районного центрів усунули від роботи. Перевірку також проводить Військова служба правопорядку. У ЗСУ наголошують, що порушення закону не залишаться без реакції.

Також Новини.LIVE писали, в Одесі обрали запобіжний захід військовим ТЦК, яких затримали на вулиці Балківській. Слідство вважає, що вони вимагали 30 тисяч доларів у громадян. Суд уже ухвалив рішення тримати їх під вартою 60 діб.