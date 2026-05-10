В Одесі чоловік з ножем напав на робітників ТЦК: двоє людей у важкому стані

Дата публікації: 10 травня 2026 20:28
В Одеській області чоловік поранив ножем двох співробітників ТЦК
Співробітники ТЦК під час оповіщення громадян. Фото: "Суспільне"

В Одеському обласному територіальному центрі комплектування підтвердили напад із холодною зброєю на військовослужбовців під час виконання службових обов'язків. Інцидент стався 10 травня в селі Байбузівка Подільського району. Спільна група оповіщення та представники поліції зупинили чоловіка для перевірки військово-облікових документів.

Під час супроводу громадянина до територіального центру комплектування він завдав ножових поранень двом військовослужбовцям, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на Facebook-акаунт Одеського ТЦК і СП.

Згідно з офіційними даними, чоловік перебував у розшуку за порушення правил військового обліку. Під час транспортування підозрюваний використав холодну зброю і завдав військовослужбовцям множинні ножові поранення. Постраждалих госпіталізували у важкому стані, лікарі продовжують боротися за їхнє життя. Правоохоронні органи розпочали невідкладні слідчі дії за фактом нападу.

У ТЦК назвали напад замахом на вбивство

"Йдеться про цілеспрямований замах на вбивство захисників України, які виконували державне завдання. Жодні обставини не можуть бути виправданням для вчинення особливо тяжкого злочину проти військовослужбовців Збройних сил України. Подібні прояви агресії є прямим ударом по обороноздатності держави та безпеці суспільства. Кожен випадок нападу на представників Сил оборони отримає законну відповідь", — заявили в Одеському обласному ТЦК.

У центрі комплектування також наголосили, що керівництво надає повне сприяння розслідуванню та домагатиметься максимальної відповідальності для підозрюваного в межах чинного законодавства. У ТЦК додали, що питання безпеки військовослужбовців під час виконання службових обов'язків залишається одним із пріоритетів.

Одеса війна в Україні ТЦК та СП
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
