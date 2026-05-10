В Одесской области мужчина ранил ножом двух сотрудников ТЦК

Сотрудники ТЦК во время оповещения граждан. Фото: "Суспільне"

В Одесском областном территориальном центре комплектования подтвердили нападение с холодным оружием на военнослужащих во время выполнения служебных обязанностей. Инцидент произошел 10 мая в селе Байбузовка Подольского района. Совместная группа оповещения и представители полиции остановили мужчину для проверки военно-учетных документов.

Во время сопровождения гражданина в территориальный центр комплектования он нанес ножевые ранения двум военнослужащим, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Facebook-аккаунт Одесского ТЦК и СП.

Согласно официальным данным, мужчина находился в розыске за нарушение правил воинского учета. Во время транспортировки подозреваемый использовал холодное оружие и нанес военнослужащим множественные ножевые ранения. Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии, врачи продолжают бороться за их жизнь. Правоохранительные органы начали неотложные следственные действия по факту нападения.

В ТЦК назвали нападение покушением на убийство

"Речь идет о целенаправленном покушении на убийство защитников Украины, которые выполняли государственное задание. Никакие обстоятельства не могут быть оправданием для совершения особо тяжкого преступления против военнослужащих Вооруженных сил Украины. Подобные проявления агрессии являются прямым ударом по обороноспособности государства и безопасности общества. Каждый случай нападения на представителей Сил обороны получит законный ответ", — заявили в Одесском областном ТЦК.

В центре комплектования также подчеркнули, что руководство оказывает полное содействие расследованию и будет добиваться максимальной ответственности для подозреваемого в рамках действующего законодательства. В ТЦК добавили, что вопрос безопасности военнослужащих во время выполнения служебных обязанностей остается одним из приоритетов.

