В Одесі обирають запобіжний захід затриманим працівникам ТЦК

Працівник ТЦК у суді. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

В Одесі розпочалися судові засідання щодо військовослужбовців ТЦК, яких днями затримали на вулиці Балківській. Наразі їм обирають запобіжні заходи. Слідство вважає, що вони вимагали 30 тисяч доларів у громадян. Суд уже ухвалив перше рішення щодо одного з підозрюваних.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE із зали суду.

Що інкримінують підозрюваному

23 квітня у Хаджибейському районному суді Одеси обирали запобіжний захід одному з фігурантів справи — військовому ТЦК 1997 року народження. Йому інкримінують незаконне позбавлення волі та розбій, вчинений групою осіб, що передбачає серйозну кримінальну відповідальність. Сторона обвинувачення наполягала на триманні під вартою без можливості внесення застави, аргументуючи це ризиками втечі та впливу на учасників процесу.

"Підозрюваний може переховуватись від слідства та впливати на свідків, а також знищити докази", — наголосила прокурорка під час судового засідання.

Позиція підозрюваного

Сам підозрюваний свою провину заперечує та заявляє, що не має жодного стосунку до інкримінованих дій. За його словами, він проходив службу та виконував свої обов’язки, а інформацію про гроші, які нібито знайшли в автомобілі, він не підтверджує. Чоловік також стверджує, що не застосовував силу до громадян і не брав участі у вимаганні.

"Я такого не робив точно. Ми навіть гроші не брали і не били людей", — заявив підозрюваний у суді.

Він додав, що тілесні ушкодження на обличчі отримав під час затримання.

Рішення суду

Після розгляду матеріалів справи суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Його відправили до слідчого ізолятора строком на 60 діб у межах досудового розслідування — до 20 червня 2026 року. Водночас суд вирішив не визначати альтернативу у вигляді застави, враховуючи характер підозри та обставини справи. Повний текст ухвали мають оголосити 24 квітня, після чого сторони зможуть оскаржити рішення в апеляційному порядку.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі правоохоронці зупинили діяльність організованої групи, до якої входили співробітники місцевого ТЦК. Їх підозрюють у вимаганні грошей у громадян із застосуванням сили та погроз. Зловмисників затримали під час чергового епізоду протиправних дій.

Також Новини.LIVE писали, що у Роздільнянському районі Одещини суд виніс вирок жінці, яка передавала інформацію про роботу ТЦК. Вона публікувала повідомлення у Viber-групі та попереджала людей про місця проведення мобілізаційних заходів. Суд визнав її винною у перешкоджанні діяльності ЗСУ.