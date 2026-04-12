Головна Одеса На Одещині засудили жінку за перешкоджання мобілізації

На Одещині засудили жінку за перешкоджання мобілізації

Дата публікації: 12 квітня 2026 13:10
Жінка у залі суду. Фото ілюстративне: Одеська обласна прокуратура

У Роздільнянському районі Одещини суд виніс вирок жінці, яка передавала інформацію про роботу ТЦК. Вона публікувала повідомлення у Viber-групі та попереджала людей про місця проведення мобілізаційних заходів. Суд визнав її винною у перешкоджанні діяльності ЗСУ.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Публікувала дану про ТЦК

За матеріалами справи обвинувачена приєдналася до відкритої групи у Viber, де учасники повідомляли про пересування військових і місця роботи мобілізаційних груп. У цій спільноті було близько 447 людей. Вона використовувала власний телефон і регулярно публікувала повідомлення про появу працівників ТЦК у селі Виноградар.

Жінка передавала короткі повідомлення з локаціями та описами. У них ішлося про місця перебування мобільних груп, їх кількість і напрям руху. Цю інформацію використовували інші учасники групи, щоб уникати вручення повісток.

Під час засідання обвинувачена повністю визнала свою вину. Вона пояснила, що працює продавцем і передавала інформацію, яку бачила в селі. За її словами, вона хотіла допомогти знайомим уникнути мобілізації і не усвідомлювала, що це є злочином.

Читайте також:

Яке покарання за перешкоджання роботі ТЦК

Суд також врахував, що жінка раніше не судима, виховує двох дітей і має позитивну характеристику. Окремо взяли до уваги її каяття та допомогу слідству. Крім того, вона перерахувала 10 тисяч гривень на потреби ЗСУ.

З урахуванням цих обставин суд призначив їй покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Водночас її звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на два роки.

Як раніше повідомляли Новини.LIVE в Одеській області виніс вирок жінці, яка поширювала в месенджері інформацію про пересування працівників ТЦК. Вона з вересня по грудень 2025 року публікувала повідомлення у Viber-групі з понад 300 учасниками. У цих повідомленнях вона писала, де саме перебувають працівники ТЦК, як вони рухаються селом і де встановлені блокпости.

Також Новини.LIVE повідомляли, що на Одещині судили жительку Роздільнянського району за перешкоджання мобілізації. За даними слідства, вона повідомляла у Viber про місця роботи співробітників ТЦК. Жінці призначили п’ять років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з іспитовим строком. Окрім цього, одеситу призначили штраф у 170 тисяч гривень за проросійські дописи в Telegram.

Новини Одеси ТЦК та СП судові рішення
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
