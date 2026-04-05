Вихваляла РФ і принижувала українців: в Одесі засудили жінку

Жінка у залі суду. Фото ілюстративне: Одеська обласна прокуратура

Мешканка Одеси вихваляла дії Росії та публікувала відповідні дописи у Telegram. Через це проти неї відкрили справу за виправдовування агресії та розпалювання ворожнечі. Під час суду жінка повністю визнала провину. Їй призначили покарання, але без ув’язнення.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Принижувала українців і вихваляла РФ

За матеріалами справи жінка цілий місяць у літку 2023 року писала коментарі з власного акаунта у Telegram. У своїх дописах вона називала українців образливими словами, зокрема, принижувала їх за національною ознакою та за підтримку країни. Обвинувачена також писала, що українські військові нібито самі провокують війну, і перекладала відповідальність за бойові дії на Україну. Ба більше, вона відкрито виправдовувала вторгнення Росії, подаючи його як нібито "правильні дії".

Під час судового засідання жінка заявила, що шкодує про свої дії та змінила погляди. Вона пояснила, що усвідомила наслідки своїх висловлювань, і пообіцяла більше такого не робити. Також просила суд не призначати реальне покарання, оскільки самостійно виховує дитину і зробила добровільний внесок на підтримку Збройних сил України.

Яке покарання призначили

З матеріалів суду відомо, що прокурор наполягав на покаранні у вигляді п’яти років позбавлення волі. Наприкінці суд визнав жінку винною за кількома статтями Кримінального кодексу України. Йдеться про розпалювання національної ворожнечі, а також виправдовування збройної агресії Росії проти України, вчинене повторно. Їй таки призначили п’ять років позбавлення волі, проте пізніше звільнили від відбування покарання з іспитовим строком три роки.

Читайте також:

Новини.LIVE писали, що суд в Одеській області виніс вирок жінці, яка поширювала в месенджері інформацію про пересування працівників ТЦК. Вона з вересня по грудень 2025 року публікувала повідомлення у Viber-групі з понад 300 учасниками. У цих повідомленнях вона писала, де саме перебувають працівники ТЦК, як вони рухаються селом і де встановлені блокпости.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що на Одещині судили жительку Роздільнянського району за перешкоджання мобілізації. За даними слідства, вона повідомляла у Viber про місця роботи співробітників ТЦК. Повідомлення вона залишала у групі з понад 350 учасниками. Жінці призначили п’ять років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з іспитовим строком.