Одесит сплатить 170 тисяч штрафу за проросійські дописи
В Одесі суд визнав чоловіка винним у виправдовуванні російської агресії та розпалюванні ворожнечі. Він публікував проросійські дописи в Telegram та отримав за це великий штраф.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.
Одесит підтримував агресію РФ
Як встановило слідство, одесит зі свого телефону створював і поширював публікації, доступні для необмеженого кола користувачів. У дописах він підтримував російських військових, виправдовував війну проти України та використовував образливі висловлювання щодо українців.
Частину цих повідомлень він опублікував ще у 2022 році. Серед них були фрази з підтримкою країни-агресора, а також заклики та висловлювання, що принижують людей за національною ознакою. Суд кваліфікував це одразу за кількома статтями — за виправдовування агресії та за порушення рівноправності громадян.
У суді чоловік підтвердив, що сам писав і публікував ці дописи. Він заявив, що усвідомив наслідки своїх дій і щиро кається. Також добровільно перерахував 150 тисяч гривень на підтримку Збройних сил України.
Яке покарання за проросійські дописи
Суд врахував, що раніше він не був судимий, позитивно характеризується та співпрацював зі слідством. Це дозволило призначити більш м’яке покарання у вигляді штрафу.
За сукупністю злочинів чоловіку призначили штраф у 170 тисяч гривень. Окремо суд постановив конфіскувати його мобільний телефон, з якого публікувалися дописи, а після оголошення вироку обвинуваченого звільнили з-під варти прямо в залі суду.
Як повідомляли раніше Новини.LIVE суд в Одеській області виніс вирок жінці, яка поширювала в месенджері інформацію про пересування працівників ТЦК. Вона з вересня по грудень 2025 року публікувала повідомлення у Viber-групі з понад 300 учасниками. У цих повідомленнях вона писала, де саме перебувають працівники ТЦК, як вони рухаються селом і де встановлені блокпости.
Також Новини.LIVE писали, що суд визнав винною жительку Роздільнянського району у перешкоджанні мобілізації. За даними слідства, вона повідомляла у Viber про місця роботи співробітників ТЦК. Повідомлення вона залишала у групі з понад 350 учасниками. Жінці призначили п’ять років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з іспитовим строком.
