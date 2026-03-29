Одессит заплатит 170 тысяч штрафа за пророссийские сообщения

Одессит заплатит 170 тысяч штрафа за пророссийские сообщения

Дата публикации 29 марта 2026 17:13
Мужчина в зале суда. Фото иллюстративное: Одесская областная прокуратура

В Одессе суд признал мужчину виновным в оправдании российской агрессии и разжигании вражды. Он публиковал пророссийские сообщения в Telegram и получил за это большой штраф.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Одессит поддерживал агрессию РФ

Как установило следствие, одессит со своего телефона создавал и распространял публикации, доступные для неограниченного круга пользователей. В сообщениях он поддерживал российских военных, оправдывал войну против Украины и использовал оскорбительные высказывания в отношении украинцев.

Часть этих сообщений он опубликовал еще в 2022 году. Среди них были фразы с поддержкой страны-агрессора, а также призывы и высказывания, унижающие людей по национальному признаку. Суд квалифицировал это сразу по нескольким статьям — за оправдание агрессии и за нарушение равноправия граждан.

В суде мужчина подтвердил, что сам писал и публиковал эти сообщения. Он заявил, что осознал последствия своих действий и искренне раскаивается. Также добровольно перечислил 150 тысяч гривен в поддержку Вооруженных сил Украины.

Какое наказание за пророссийские сообщения

Суд учел, что ранее он не был судим, положительно характеризуется и сотрудничал со следствием. Это позволило назначить более мягкое наказание в виде штрафа.

По совокупности преступлений мужчине назначили штраф в 170 тысяч гривен. Отдельно суд постановил конфисковать его мобильный телефон, с которого публиковались сообщения, а после оглашения приговора обвиняемого освободили из-под стражи прямо в зале суда.

Как сообщали ранее Новини.LIVE суд в Одесской области вынес приговор женщине, которая распространяла в мессенджере информацию о передвижении работников ТЦК. Она с сентября по декабрь 2025 года публиковала сообщения в Viber-группе с более 300 участниками. В этих сообщениях она писала, где именно находятся работники ТЦК, как они двигаются по селу и где установлены блокпосты.

Также Новини.LIVE писали, что суд признал виновной жительницу Раздельнянского района в препятствовании мобилизации. По данным следствия, она сообщала в Viber о местах работы сотрудников ТЦК. Сообщение она оставляла в группе с более 350 участниками. Женщине назначили пять лет лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком.

штраф Новости Одессы судебные решения
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
