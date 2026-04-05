Восхваляла РФ и унижала украинцев: в Одессе осудили женщину

Женщина в зале суда. Фото иллюстративное: Одесская областная прокуратура

Жительница Одессы восхваляла действия России и публиковала соответствующие сообщения в Telegram. Поэтому против нее открыли дело за оправдание агрессии и разжигание вражды. Во время суда женщина полностью признала вину. Ей назначили наказание, но без заключения.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Унижала украинцев и восхваляла РФ

По материалам дела женщина целый месяц летом 2023 года писала комментарии из собственного аккаунта в Telegram. В своих сообщениях она называла украинцев оскорбительными словами, в частности, унижала их по национальному признаку и за поддержку страны. Обвиняемая также писала, что украинские военные якобы сами провоцируют войну, и перекладывала ответственность за боевые действия на Украину. Кроме этого, она открыто оправдывала вторжение России, подавая его как якобы "правильные действия".

Во время судебного заседания женщина заявила, что сожалеет о своих действиях и изменила взгляды. Она объяснила, что осознала последствия своих высказываний, и пообещала больше такого не делать. Также просила суд не назначать реальное наказание, поскольку самостоятельно воспитывает ребенка и сделала добровольный взнос в поддержку Вооруженных сил Украины.

Какое наказание назначили

Из материалов суда известно, что прокурор настаивал на наказании в виде пяти лет лишения свободы. В конце суд признал женщину виновной по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Речь идет о разжигании национальной вражды, а также оправдание вооруженной агрессии России против Украины, совершенное повторно. Ей таки назначили пять лет лишения свободы, однако позже освободили от отбывания наказания с испытательным сроком три года.

