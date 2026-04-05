Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Восхваляла РФ и унижала украинцев: в Одессе осудили женщину

Восхваляла РФ и унижала украинцев: в Одессе осудили женщину

Ua ru
Дата публикации 5 апреля 2026 16:35
Восхваляла РФ и унижала украинцев: в Одессе осудили женщину
Женщина в зале суда. Фото иллюстративное: Одесская областная прокуратура

Жительница Одессы восхваляла действия России и публиковала соответствующие сообщения в Telegram. Поэтому против нее открыли дело за оправдание агрессии и разжигание вражды. Во время суда женщина полностью признала вину. Ей назначили наказание, но без заключения.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Унижала украинцев и восхваляла РФ

По материалам дела женщина целый месяц летом 2023 года писала комментарии из собственного аккаунта в Telegram. В своих сообщениях она называла украинцев оскорбительными словами, в частности, унижала их по национальному признаку и за поддержку страны. Обвиняемая также писала, что украинские военные якобы сами провоцируют войну, и перекладывала ответственность за боевые действия на Украину. Кроме этого, она открыто оправдывала вторжение России, подавая его как якобы "правильные действия".

Во время судебного заседания женщина заявила, что сожалеет о своих действиях и изменила взгляды. Она объяснила, что осознала последствия своих высказываний, и пообещала больше такого не делать. Также просила суд не назначать реальное наказание, поскольку самостоятельно воспитывает ребенка и сделала добровольный взнос в поддержку Вооруженных сил Украины.

Какое наказание назначили

Из материалов суда известно, что прокурор настаивал на наказании в виде пяти лет лишения свободы. В конце суд признал женщину виновной по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Речь идет о разжигании национальной вражды, а также оправдание вооруженной агрессии России против Украины, совершенное повторно. Ей таки назначили пять лет лишения свободы, однако позже освободили от отбывания наказания с испытательным сроком три года.

Читайте также:

Новини.LIVE писали, что суд в Одесской области вынес приговор женщине, которая распространяла в мессенджере информацию о передвижении работников ТЦК. Она с сентября по декабрь 2025 года публиковала сообщения в Viber-группе с более 300 участниками. В этих сообщениях она писала, где именно находятся работники ТЦК, как они двигаются по селу и где установлены блокпосты.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Одесской области судили жительницу Раздельнянского района за препятствование мобилизации. По данным следствия, она сообщала в Viber о местах работы сотрудников ТЦК. Сообщение она оставляла в группе с более 350 участниками. Женщине назначили пять лет лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком.

Новости Одессы судебные решения
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации