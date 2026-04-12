В Одесской области осудили женщину за препятствование мобилизации

Женщина в зале суда.

В Раздельнянском районе Одесской области суд вынес приговор женщине, которая передавала информацию о работе ТЦК. Она публиковала сообщения в Viber-группе и предупреждала людей о местах проведения мобилизационных мероприятий. Суд признал ее виновной в препятствовании деятельности ВСУ.

Публиковала данную о ТЦК

По материалам дела обвиняемая присоединилась к открытой группе в Viber, где участники сообщали о передвижении военных и местах работы мобилизационных групп. В этом сообществе было около 447 человек. Она использовала собственный телефон и регулярно публиковала сообщения о появлении работников ТЦК в селе Виноградарь.

Женщина передавала короткие сообщения с локациями и описаниями. В них говорилось о местах пребывания мобильных групп, их количестве и направлении движения. Эту информацию использовали другие участники группы, чтобы избегать вручения повесток.

Во время заседания обвиняемая полностью признала свою вину. Она объяснила, что работает продавцом и передавала информацию, которую видела в селе. По ее словам, она хотела помочь знакомым избежать мобилизации и не осознавала, что это является преступлением.

Суд также учел, что женщина ранее не судима, воспитывает двоих детей и имеет положительную характеристику. Отдельно приняли во внимание ее раскаяние и помощь следствию. Кроме того, она перечислила 10 тысяч гривен на нужды ВСУ.

С учетом этих обстоятельств суд назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы. В то же время ее освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на два года.

