Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
На Одесчине осудили женщину за препятствование мобилизации

На Одесчине осудили женщину за препятствование мобилизации

Ua ru
Дата публикации 12 апреля 2026 13:10
В Одесской области осудили женщину за препятствование мобилизации
Женщина в зале суда. Фото иллюстративное: Одесская областная прокуратура

В Раздельнянском районе Одесской области суд вынес приговор женщине, которая передавала информацию о работе ТЦК. Она публиковала сообщения в Viber-группе и предупреждала людей о местах проведения мобилизационных мероприятий. Суд признал ее виновной в препятствовании деятельности ВСУ.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Публиковала данную о ТЦК

По материалам дела обвиняемая присоединилась к открытой группе в Viber, где участники сообщали о передвижении военных и местах работы мобилизационных групп. В этом сообществе было около 447 человек. Она использовала собственный телефон и регулярно публиковала сообщения о появлении работников ТЦК в селе Виноградарь.

Женщина передавала короткие сообщения с локациями и описаниями. В них говорилось о местах пребывания мобильных групп, их количестве и направлении движения. Эту информацию использовали другие участники группы, чтобы избегать вручения повесток.

Во время заседания обвиняемая полностью признала свою вину. Она объяснила, что работает продавцом и передавала информацию, которую видела в селе. По ее словам, она хотела помочь знакомым избежать мобилизации и не осознавала, что это является преступлением.

Читайте также:

Какое наказание за препятствование работе ТЦК

Суд также учел, что женщина ранее не судима, воспитывает двоих детей и имеет положительную характеристику. Отдельно приняли во внимание ее раскаяние и помощь следствию. Кроме того, она перечислила 10 тысяч гривен на нужды ВСУ.

С учетом этих обстоятельств суд назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы. В то же время ее освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на два года.

Как ранее сообщали Новини.LIVE в Одесской области вынес приговор женщине, которая распространяла в мессенджере информацию о передвижении работников ТЦК. Она с сентября по декабрь 2025 года публиковала сообщения в Viber-группе с более 300 участниками. В этих сообщениях она писала, где именно находятся работники ТЦК, как они двигаются по селу и где установлены блокпосты.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одесской области судили жительницу Раздельнянского района за препятствование мобилизации. По данным следствия, она сообщала в Viber о местах работы сотрудников ТЦК. Женщине назначили пять лет лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком. Кроме этого, одесситу назначили штраф в 170 тысяч гривен за пророссийские сообщения в Telegram.

Новости Одессы ТЦК и СП судебные решения
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации