Гучне затримання військових ТЦК в Одесі: з'явилися нові деталі

В Одесі правоохоронці зупинили діяльність організованої групи, до якої входили співробітники місцевого ТЦК. Їх підозрюють у вимаганні грошей у громадян із застосуванням сили та погроз. Зловмисників затримали під час чергового епізоду протиправних дій.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Службу безпеки України.

Деталі затримання

За даними СБУ, в Одесі викрили організовану групу, яка діяла за участі окремих працівників ТЦК та СП. Слідство встановило, що фігуранти у службовому транспорті вимагали 30 000 у людей. У разі відмови застосовували силу та погрози відправлення на фронт у складі штурмових підрозділів. Потерпілих силоміць затягували до автомобіля та утримували там.

Затримання зловмисників

Правоохоронці затримали учасників групи під час чергового епізоду, коли вони, за версією слідства, викрали та намагалися отримати гроші від місцевого жителя. Під час затримання фігуранти намагалися втекти та чинили опір. Для зупинки авто спецпризначенці СБУ стріляли по колесах. Поранених немає.

Слідство також встановило, що дії могли координувати через одного з військових ТЦК, який передавав інформацію про потенційних жертв. Людей відстежували та нападали на вулицях або дорогах.

Що загрожує

Наразі затриманим готують підозру за статтею про вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Розслідування триває.

Реакція ТЦК

В Одеському обласному ТЦК та СП підтвердили затримання військовослужбовців одного з районних центрів у місті. Там зазначили, що зараз спільно з правоохоронцями з’ясовують усі обставини інциденту. У ТЦК наголосили, що підтримують повне та об’єктивне розслідування. Також підкреслили, що будь-які порушення закону є неприпустимими, а очищення системи від недоброчесних людей залишається пріоритетом. Окремо закликали не поширювати неперевірену інформацію та дочекатися офіційних результатів слідства.

Заява Сухопутних військ

У Збройних силах України повідомили про початок службового розслідування через затримання військовослужбовців груп оповіщення Пересипського районного ТЦК в Одеській області. Інцидент наразі розслідують співробітники внутрішньої безпеки СБУ спільно з іншими правоохоронними органами. На час перевірки від виконання службових обов’язків відсторонили начальника Одеського обласного ТЦК та керівника Пересипського районного центру. Також Військовій службі правопорядку доручили провести окреме службове розслідування. У ЗСУ наголосили, що будь-які порушення законодавства, перевищення повноважень або протиправні дії є неприпустимими. Там додали, що правоохоронним органам надають повне сприяння для перевірок і встановлення всіх обставин справи.