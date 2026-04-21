Громкое задержание военных ТЦК в Одессе: появились новые детали

Задержание военных ТЦК в Одессе. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе правоохранители остановили деятельность организованной группы, в которую входили сотрудники местного ТЦК. Их подозревают в вымогательстве денег у граждан с применением силы и угроз. Злоумышленников задержали во время очередного эпизода противоправных действий.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали задержания

По данным СБУ, в Одессе разоблачили организованную группу, которая действовала при участии отдельных работников ТЦК и СП. Следствие установило, что фигуранты в служебном транспорте требовали 30 000 долларов у людей. В случае отказа применяли силу и угрозы отправки на фронт в составе штурмовых подразделений. Пострадавших силой затягивали в автомобиль и удерживали там.

Задержание злоумышленников

Правоохранители задержали участников группы во время очередного эпизода, когда они, по версии следствия, похитили и пытались получить деньги от местного жителя. Во время задержания фигуранты пытались убежать и оказали сопротивление. Для остановки авто спецназовцы СБУ стреляли по колесам. Раненых нет.

Следствие также установило, что действия могли координировать через одного из военных ТЦК, который передавал информацию о потенциальных жертвах. Людей отслеживали и нападали на улицах или дорогах.

Что грозит

Сейчас задержанным готовят подозрение по статье о вымогательстве, совершенном организованной группой в условиях военного положения. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Расследование продолжается.

Реакция ТЦК

В Одесском областном ТЦК и СП подтвердили задержание военнослужащих одного из районных центров в городе. Там отметили, что сейчас совместно с правоохранителями выясняют все обстоятельства инцидента. В ТЦК отметили, что поддерживают полное и объективное расследование. Также подчеркнули, что любые нарушения закона недопустимы, а очищение системы от недобропорядочных людей остается приоритетом. Отдельно призвали не распространять непроверенную информацию и дождаться официальных результатов следствия.

Заявление Сухопутных войск

В Вооруженных силах Украины сообщили о начале служебного расследования из-за задержания военнослужащих групп оповещения Пересипского районного ТЦК в Одесской области. Инцидент сейчас расследуют сотрудники внутренней безопасности СБУ совместно с другими правоохранительными органами. На время проверки от выполнения служебных обязанностей отстранили начальника Одесского областного ТЦК и руководителя Пересыпского районного центра. Также Военной службе правопорядка поручили провести отдельное служебное расследование. В ВСУ отметили, что любые нарушения законодательства, превышение полномочий или противоправные действия недопустимы. Там добавили, что правоохранительным органам оказывают полное содействие для проверок и установления всех обстоятельств дела.

