В Одессе избирают меру пресечения задержанным работникам ТЦК

В Одессе избирают меру пресечения задержанным работникам ТЦК

Дата публикации 23 апреля 2026 14:22
Работник ТЦК в суде. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслик

В Одессе начались судебные заседания по военнослужащим ТЦК, которых на днях задержали на улице Балковской. Сейчас им избирают меры пресечения. Следствие считает, что они требовали 30 тысяч долларов у граждан. Суд уже принял первое решение в отношении одного из подозреваемых.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE из зала суда.

Что инкриминируют подозреваемому

23 апреля в Хаджибейском районном суде Одессы избирали меру пресечения одному из фигурантов дела — военному ТЦК 1997 года рождения. Ему инкриминируют незаконное лишение свободы и разбой, совершенный группой лиц, что предусматривает серьезную уголовную ответственность. Сторона обвинения настаивала на содержании под стражей без возможности внесения залога, аргументируя это рисками побега и влияния на участников процесса.

"Подозреваемый может скрываться от следствия и влиять на свидетелей, а также уничтожить доказательства", — отметила прокурор во время судебного заседания.

Позиция подозреваемого

Сам подозреваемый свою вину отрицает и заявляет, что не имеет никакого отношения к инкриминируемым действиям. По его словам, он проходил службу и выполнял свои обязанности, а информацию о деньгах, которые якобы нашли в автомобиле, он не подтверждает. Мужчина также утверждает, что не применял силу к гражданам и не участвовал в вымогательстве.

"Я такого не делал точно. Мы даже деньги не брали и не били людей", — заявил подозреваемый в суде.

Он добавил, что телесные повреждения на лице получил во время задержания.

Решение суда

После рассмотрения материалов дела суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Его отправили в следственный изолятор сроком на 60 суток в рамках досудебного расследования — до 20 июня 2026 года. В то же время суд решил не определять альтернативу в виде залога, учитывая характер подозрения и обстоятельства дела. Полный текст решения должны объявить 24 апреля, после чего стороны смогут обжаловать решение в апелляционном порядке.

Одесса суд ТЦК и СП
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
