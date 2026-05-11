Нападений на ТЦК на Одесчине стало больше: состояние пострадавших

Нападений на ТЦК на Одесчине стало больше: состояние пострадавших

Дата публикации 11 мая 2026 16:20
Работники ТЦК. Фото иллюстративное: скриншот из видео

В Одесской области резко возросло количество нападений на представителей ТЦК во время проверки документов. С начала года зафиксировали уже более 10 таких случаев, где против военных применяли оружие и газ. Последний инцидент в Подольском районе закончился госпитализацией двух служащих, они в тяжелом состоянии.

Об этом в комментарии "Укринформ" сообщил представитель ОК "Юг" Владислав Волошин, передает Новини.LIVE.

Состояние пострадавших военных

Военнослужащих, которые получили ранения во время выполнения задач в Одесской области, доставили в больницу. Медики оценили их состояние как критическое из-за значительной потери крови и глубины ранений. Обоим пострадавшим провели сложные операции, чтобы остановить внутренние кровотечения и стабилизировать жизненно важные показатели. Сейчас они находятся под постоянным наблюдением врачей в отделении интенсивной терапии.

"Состояние этих ребят, которых подрезал злоумышленник, после экстренного оперативного вмешательства удалось стабилизировать. Один из них остается стабильно тяжелым, однако состояние обоих стабильное", — сообщил Владислав Волошин.

Реакция полиции

Следователи Национальной полиции начали расследование по факту покушения на убийство двух человек. На месте происшествия изъяли доказательства, в частности орудие преступления, и опросили свидетелей инцидента. Правоохранители отмечают, что нападение на военных при исполнении обязанностей является тяжким преступлением против государства. Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит максимальное наказание согласно Уголовному кодексу. Следственные действия продолжаются. В случае доказательства вины мужчине грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Что именно произошло

Инцидент произошел 10 мая в селе Байбузовка Одесской области, во время плановой проверки военно-учетных документов. Группа оповещения остановила местного жителя, который, как оказалось по базе данных, находился в розыске. Мужчина отказался подчиняться законным требованиям и начал вести себя агрессивно. При попытке доставить его в подразделение он внезапно достал холодное оружие и начал наносить удары военным.

Нападения на ТЦК

Общая ситуация с безопасностью работников ТЦК в Одесском регионе остается напряженной. В течение последних месяцев участились случаи, когда граждане используют против групп оповещения не только физическую силу, но и подручные средства. Военные отмечают, что большинство нападающих действуют целенаправленно и агрессивно. Каждый такой случай фиксируется правоохранительными органами для дальнейшего судебного разбирательства.

"С начала этого года в Одесской области зафиксировано 14 случаев вооруженных нападений на военнослужащих групп оповещения территориальных центров комплектования. Им наносили ножевые и огнестрельные ранения, били и применяли против них газ", — заявил Волошин.

Спикер также подчеркнул, что такие случаи являются позорными и недопустимыми во время войны.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе после задержания военных ТЦК начали служебное расследование. Руководителей областного и районного центров отстранили от работы. Проверку также проводит Военная служба правопорядка. В ВСУ отмечают, что нарушения закона не останутся без реакции.

Также Новини.LIVE писали, в Одессе избрали меру пресечения военным ТЦК, которых задержали на улице Балковской. Следствие считает, что они требовали 30 тысяч долларов у граждан. Суд уже принял решение держать их под стражей 60 суток.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
