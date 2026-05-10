Перекинули бус ТЦК: вирок по сутичці на ринку біля Одеси

Перевернута машина у ході сутичок. Фото: Суспільне

Жителя Одеської області засудили через напад на військових ТЦК та блокування мобілізаційної групи біля промринку "7 кілометр". За матеріалами справи, чоловік разом з іншими учасниками подій трощив службовий транспорт, бив військовослужбовців та перекинув мікроавтобус із людьми всередині.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на матеріали Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Бив військових ТЦК

За даними суду, саме цей чоловік брав участь у блокуванні автомобіля Renault Traffic, в якому перебували військовослужбовці. Разом з іншими учасниками конфлікту він завдавав ударів по бусу, намагаючись змусити військових вийти назовні.

У матеріалах справи зазначено, що обвинувачений разом з іншими нападниками бив по кузову та вікнах автомобіля, поки всередині перебували люди. Після цього бус перекинули на бік. Військові отримали численні забої рук, ніг та тулуба.

Суд також встановив, що після нападу чоловік продовжив блокувати транспортний засіб та фактично прикривав дії інших учасників сутички.

Який вирок за перешкоджання ТЦК

Під час розгляду справи обвинувачений повністю визнав свою вину та заявив, що шкодує про скоєне. Його визнали винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України в особливий період. Суд призначив чоловіку п’ять років позбавлення волі, однак звільнив від відбування покарання з випробувальним терміном.

Сутичка біля 7-го кілометра в Одесі: що відомо

Інцидент стався вранці 30 жовтня 2025 року на території промтоварного ринку в Авангарді під Одесою. Туди прибули кілька груп оповіщення ТЦК для проведення мобілізаційних заходів. Колону автомобілів заблокували цивільні, а згодом конфлікт переріс у силове протистояння.

Слідство встановило, що частина людей перекривала дорогу власними авто та буквально лягала на капоти службових машин, не даючи військовим проїхати. Після цього натовп почав бити автомобілі металевими палицями, камінням та іншими предметами.

Один із військовослужбовців отримав побої після атаки чоловіків з телескопічними палицями та металевими предметами. Інших силою заблокували в автомобілі Renault Traffic, по якому учасники конфлікту завдали ударів ногами та палицями. Зрештою, мікроавтобус перекинули на бік разом із людьми всередині.

Інші вироки по справі подій біля 7-го кілометра

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше 15 січня 2026 року по цій справі винесли вирок ще одному чоловіку, який визнав провину та погодився надалі давати правдиві свідчення щодо інших фігурантів. Суд призначив 5 років позбавлення волі, але звільнив засудженого від відбування покарання з випробувальним терміном на 3 роки. Протягом цього часу він має періодично з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Також Новини.LIVE писали, що 8 лютого покарання отримали підприємиця та ще один чоловік, які перешкоджали проведенню мобілізаційних заходів на ринку "7 кілометр". За матеріалами справи, підприємиця вийшла на проїжджу частину, стала перед службовим авто й відмовлялася відійти. Після цього рух перекрили й інші автомобілі. До блокування долучилися ще кілька людей, у тому числі і чоловік, який отримав вирок за побиття службових машин палицями та камінням, розбиття скла, застосування сльозогінного газу. Обидва обвинувачені визнали провину та уклали угоди з прокуратурою. Суд призначив кожному покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, звільнивши від його відбування з іспитовим строком на 3 роки.