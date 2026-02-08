Відео
Головна Одеса Побили працівників ТЦК на ринку — в Одесі покарали порушників

Побили працівників ТЦК на ринку — в Одесі покарали порушників

Ua ru
Дата публікації: 8 лютого 2026 11:48
Блокування ТЦК на "7 км": суд виніс вироки ще двом одеситам
Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik

В Одеській області суд виніс вироки двом учасникам інциденту на промтоварному ринку "7 кілометр", де восени 2025 року було заблоковано роботу військових ТЦК. Покарання отримала підприємиця та ще один чоловік, які перешкоджали проведенню мобілізаційних заходів.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на матеріали Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Блокували роботу ТЦК

Інцидент стався 30 жовтня 2025 року на території промтоварного ринку "7 кілометр" в Авангарді. Тоді групи оповіщення ТЦК та СП заїхали на ринок для виконання мобілізаційних заходів. Колона рухалася вглиб ринку, коли їй раптово перекрили шлях.

За матеріалами справи, підприємиця вийшла просто на проїжджу частину, стала перед службовим авто й відмовлялася відійти, попри сигнали та вимоги військових. Після цього рух перекрили й інші автомобілі, фактично заблокувавши всю колону.

Ситуація швидко загострилася. До блокування долучилися ще кілька людей, у тому числі і чоловік, який отримав вирок, по службових машинах били палицями та камінням, розбивали скло, застосовували сльозогінний газ. Один із військовослужбовців зазнав побиття, а службовий мікроавтобус після ударів і штовханини перекинувся на бік.

У матеріалах суду зазначено, що військові не застосовували силу у відповідь і намагалися уникнути ескалації, щоб не наражати людей на небезпеку. Частину військовослужбовців з оточення згодом допомогли вивести небайдужі цивільні.

Яке покарання отримали фігуранти

Обидва обвинувачені визнали провину та уклали угоди з прокуратурою. Суд призначив кожному покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, звільнивши від його відбування з іспитовим строком на 3 роки. На рішення вплинуло й те, що обидва порушники зробили значні донати на потреби ЗСУ — по 100 тисяч гривень.

Нагадаємо, одесит фотографував і фіксував місця розташування блокпостів, укріплень, підрозділів ЗСУ, територіальної оборони та правоохоронців в Одесі й області. Ці дані разом із координатами та знімками він передавав через месенджер Telegram.

Також ми писали, що поблизу будівлі Рівненського ТЦК чоловік навмисно застосував газовий балончик проти двох правоохоронців, розпиливши речовину їм в обличчя. Потерпілі зазнали хімічних опіків очей, які кваліфікували як легкі тілесні ушкодження.

Одеса ринок Одеська область Новини Одеси ТЦК та СП блокування судові рішення
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
