Україна
Видео

Избили работников ТЦК на рынке — в Одессе наказали нарушителей

Избили работников ТЦК на рынке — в Одессе наказали нарушителей

Дата публикации 8 февраля 2026 11:48
Блокирование ТЦК на "7 км": суд вынес приговоры еще двум одесситам
Судейский молот. Фото иллюстративное: freepik

В Одесской области суд вынес приговоры двум участникам инцидента на промтоварном рынке "7 километр", где осенью 2025 года была заблокирована работа военных ТЦК. Наказание получила предпринимательница и еще один человек, которые препятствовали проведению мобилизационных мероприятий.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на материалы Единого государственного реестра досудебного расследования.

Блокировали работу ТЦК

Инцидент произошел 30 октября 2025 года на территории промтоварного рынка "7 километр" в Авангарде. Тогда группы оповещения ТЦК и СП заехали на рынок для выполнения мобилизационных мероприятий. Колонна двигалась вглубь рынка, когда ей внезапно перекрыли путь.

По материалам дела, предпринимательница вышла прямо на проезжую часть, стала перед служебным авто и отказывалась отойти, несмотря на сигналы и требования военных. После этого движение перекрыли и другие автомобили, фактически заблокировав всю колонну.

Ситуация быстро обострилась. К блокированию присоединились еще несколько человек, в том числе и мужчина, который получил приговор, по служебным машинам били палками и камнями, разбивали стекла, применяли слезоточивый газ. Один из военнослужащих подвергся избиению, а служебный микроавтобус после ударов и толкотни перевернулся на бок.

В материалах суда указано, что военные не применяли силу в ответ и пытались избежать эскалации, чтобы не подвергать людей опасности. Часть военнослужащих из окружения впоследствии помогли вывести неравнодушные гражданские.

Какое наказание получили фигуранты

Оба обвиняемых признали вину и заключили сделки с прокуратурой. Суд назначил каждому наказание в виде 5 лет лишения свободы, освободив от его отбывания с испытательным сроком на 3 года. На решение повлияло и то, что оба нарушителя сделали значительные донаты на нужды ВСУ — по 100 тысяч гривен.

Одесса рынок Одесская область Новости Одессы ТЦК и СП блокирование судебные решения
