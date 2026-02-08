Блокирование ТЦК на "7 км": суд вынес приговоры еще двум одесситам

Судейский молот. Фото иллюстративное: freepik

В Одесской области суд вынес приговоры двум участникам инцидента на промтоварном рынке "7 километр", где осенью 2025 года была заблокирована работа военных ТЦК. Наказание получила предпринимательница и еще один человек, которые препятствовали проведению мобилизационных мероприятий.

Блокировали работу ТЦК

Инцидент произошел 30 октября 2025 года на территории промтоварного рынка "7 километр" в Авангарде. Тогда группы оповещения ТЦК и СП заехали на рынок для выполнения мобилизационных мероприятий. Колонна двигалась вглубь рынка, когда ей внезапно перекрыли путь.

По материалам дела, предпринимательница вышла прямо на проезжую часть, стала перед служебным авто и отказывалась отойти, несмотря на сигналы и требования военных. После этого движение перекрыли и другие автомобили, фактически заблокировав всю колонну.

Ситуация быстро обострилась. К блокированию присоединились еще несколько человек, в том числе и мужчина, который получил приговор, по служебным машинам били палками и камнями, разбивали стекла, применяли слезоточивый газ. Один из военнослужащих подвергся избиению, а служебный микроавтобус после ударов и толкотни перевернулся на бок.

В материалах суда указано, что военные не применяли силу в ответ и пытались избежать эскалации, чтобы не подвергать людей опасности. Часть военнослужащих из окружения впоследствии помогли вывести неравнодушные гражданские.

Какое наказание получили фигуранты

Оба обвиняемых признали вину и заключили сделки с прокуратурой. Суд назначил каждому наказание в виде 5 лет лишения свободы, освободив от его отбывания с испытательным сроком на 3 года. На решение повлияло и то, что оба нарушителя сделали значительные донаты на нужды ВСУ — по 100 тысяч гривен.

