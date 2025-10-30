Сутичка біля 7-го кілометра в Одесі — постраждали працівники ТЦК

Автівка ТЦК, яку перекинули на "7 кілометрі". Фото: Суспільне Одеса

Біля одеського "7-го кілометру" в Одесі сталася бійка між працівниками ринку та представниками ТЦК. Суперечка, що почалася біля складських баз, переросла у масову сутичку. Внаслідок конфлікту пошкоджено службовий автомобіль військкомату, є травмовані. Правоохоронці розпочали слідчі дії.

Про це повідомили на сторінці Одеського обласного ТЦК та СП.

Деталі конфлікту

Уранці 30 жовтня в Одесі, у провулку Базовому неподалік ринку "7-й кілометр", стався конфлікт між вантажниками та працівниками ТЦК і СП. За даними пресслужби ринку, сутичка почалася біля асфальтного заводу та складських баз, а згодом переросла у бійку. Вантажники перекинули службовий мікроавтобус представників військкомату.

Перекинуте авто ТЦК. Фото: Суспільне Одеса

Реакція ТЦК

В Одеському обласному ТЦК повідомили, що на їхніх військовослужбовців скоїла напад група цивільних осіб. Нападники застосували сльозогінний газ і кийки. Унаслідок інциденту є постраждалі серед працівників ТЦК, а службовий автомобіль зазнав пошкоджень.

"Ми розцінюємо цей випадок не просто як хуліганство чи акт протесту, а як прямий напад і спробу силового перешкоджання законним мобілізаційним заходам", — заявили в ТЦК.

Правоохоронці вже розпочали слідчі дії для встановлення всіх учасників інциденту. За інформацією ТЦК, подію зафіксовано на бодікамери, а відеоматеріали передано слідству. У Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки наголосили, що подібні дії підпадають під кримінальну відповідальність, і закликають громадян не піддаватися на провокації.

