Головна Одеса Поліцейський напав на співробітників ТЦК в Одесі — що відомо

Поліцейський напав на співробітників ТЦК в Одесі — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 13:20
Оновлено: 13:56
Поліцейський у нетверезому стані напав на військових в Одесі
Машина співробітників ТЦК. Фото: Державне бюро розслідувань

В Одесі стався конфлікт між поліцейським та представниками територіального центру комплектування. Правоохоронець у стані сп’яніння погрожував військовослужбовцям зброєю та пошкодив службове авто.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Читайте також:

Деталі інциденту

Подія сталася ввечері 27 жовтня в Одесі. Близько 21:35 співробітники ТЦК та СП зупинили автомобіль для перевірки документів. У цей момент до них під’їхала інша машина, з якої вийшов чоловік зі зброєю. Він почав погрожувати військовим, а потім розбив прикладом скло службового автомобіля. Після цього чоловік сів у свій транспорт і поїхав.

Невдовзі порушника зупинили інші поліцейські. З’ясувалося, що це — співробітник одного з підрозділів поліції, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Зброю вилучили.

В Одесі правоохоронець напав на ТЦК
Розбите скло в авто ТЦК. Фото: Державне бюро розслідувань

Що загрожує

На чоловіка склали адмінпротокол за керування в нетверезому стані. Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом погрози працівникам правоохоронного органу (ч. 1 ст. 345 КК України). Йому загрожує від виправних робіт до позбавлення волі строком до трьох років.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі співробітники ТЦК напали на військового. Також ми писали, що на Одещині судитимуть посадовця однієї із військових частин, який вимагав гроші.

Одеса конфлікт Одеська область Новини Одеси ТЦК та СП правоохоронці
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
