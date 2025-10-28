Поліцейський у нетверезому стані напав на військових в Одесі

Машина співробітників ТЦК. Фото: Державне бюро розслідувань

В Одесі стався конфлікт між поліцейським та представниками територіального центру комплектування. Правоохоронець у стані сп’яніння погрожував військовослужбовцям зброєю та пошкодив службове авто.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Деталі інциденту

Подія сталася ввечері 27 жовтня в Одесі. Близько 21:35 співробітники ТЦК та СП зупинили автомобіль для перевірки документів. У цей момент до них під’їхала інша машина, з якої вийшов чоловік зі зброєю. Він почав погрожувати військовим, а потім розбив прикладом скло службового автомобіля. Після цього чоловік сів у свій транспорт і поїхав.

Невдовзі порушника зупинили інші поліцейські. З’ясувалося, що це — співробітник одного з підрозділів поліції, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Зброю вилучили.

Розбите скло в авто ТЦК. Фото: Державне бюро розслідувань

Що загрожує

На чоловіка склали адмінпротокол за керування в нетверезому стані. Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом погрози працівникам правоохоронного органу (ч. 1 ст. 345 КК України). Йому загрожує від виправних робіт до позбавлення волі строком до трьох років.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі співробітники ТЦК напали на військового. Також ми писали, що на Одещині судитимуть посадовця однієї із військових частин, який вимагав гроші.