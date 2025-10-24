В Одесі ТЦК зупинив катафалк із тілом померлого

Співробітники ТЦК перевіряють документи у чоловіка. Фото ілюстративне: Цензор.НЕТ

В Одесі розгорівся скандал навколо роботи ТЦК. Співробітників похоронного бюро, яке мало транспортувати померлого чоловіка, зупинили військовослужбовці, а чотирьох працівників бригади забрали до військкомату.

Про інцидент у соцмережах розповіла одеситка.

Деталі скандалу

Подія сталася напередодні. Як розповіла мешканка Одеси, родина її подруги приїхала до моргу на похорон дядька, але труну довго не виносили. Згодом координаторка похоронного бюро повідомила, що катафалк із бригадою, яка мала забрати тіло, зупинили представники ТЦК. Чотирьох чоловіків, які працювали у ритуальній службі, мобілізували просто з машини. Через це похорон довелося затримати, а бюро терміново шукало іншу команду, щоб продовжити церемонію.

"Для моєї подруги проводи дядька в останній шлях перетворилися на німе питання про те, чи залишився у нас кордон між боргом та людським", — йдеться у повідомленні.

Історія набрала суспільного розголосу у соцмережах. Люди обурилися інцидентом. Та зазначали, що "ситуація абсурдна". Однак наразі офіційного коментаря від Територіального центру комплектування та соціальної підтримки немає.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Києві помер хлопець, якого мобілізували ТЦК. Також ми писали про те, що ТЦК можуть позбавити права перевіряти документи на вулиці.