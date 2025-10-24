В Одессе ТЦК остановил катафалк с телом умершего

Сотрудники ТЦК проверяют документы у мужчины. Фото иллюстративное: Цензор.НЕТ

В Одессе разгорелся скандал вокруг работы ТЦК. Сотрудников похоронного бюро, которое должно было транспортировать умершего мужчину остановили военнослужащие, а четырех работников бригады забрали в военкомат.

Об инциденте в соцсетях рассказала одесситка.

Детали скандала

Происшествие произошло накануне. Как рассказала жительница Одессы, семья ее подруги приехала в морг на похороны дяди, но гроб долго не выносили. Впоследствии координатор похоронного бюро сообщила, что катафалк с бригадой, которая должна была забрать тело, остановили представители ТЦК. Четырех мужчин, которые работали в ритуальной службе, мобилизовали прямо из машины. Из-за этого похороны пришлось задержать, а бюро срочно искало другую команду, чтобы продолжить церемонию.

"Для моей подруги проводы дяди в последний путь превратились в немой вопрос о том, осталась ли у нас граница между долгом и человеческим", — говорится в сообщении.

История набрала общественную огласку в соцсетях. Люди возмутились инцидентом. И отмечали, что "ситуация абсурдная". Однако пока официального комментария от Территориального центра комплектования и социальной поддержки нет.

