Видео

Скандал с ТЦК в Одессе — мобилизовали работников похоронки

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 13:29
обновлено: 13:34
В Одессе ТЦК остановил катафалк с телом умершего
Сотрудники ТЦК проверяют документы у мужчины. Фото иллюстративное: Цензор.НЕТ

В Одессе разгорелся скандал вокруг работы ТЦК. Сотрудников похоронного бюро, которое должно было транспортировать умершего мужчину остановили военнослужащие, а четырех работников бригады забрали в военкомат.

Об инциденте в соцсетях рассказала одесситка.

Читайте также:

Детали скандала

Происшествие произошло накануне. Как рассказала жительница Одессы, семья ее подруги приехала в морг на похороны дяди, но гроб долго не выносили. Впоследствии координатор похоронного бюро сообщила, что катафалк с бригадой, которая должна была забрать тело, остановили представители ТЦК. Четырех мужчин, которые работали в ритуальной службе, мобилизовали прямо из машины. Из-за этого похороны пришлось задержать, а бюро срочно искало другую команду, чтобы продолжить церемонию.

"Для моей подруги проводы дяди в последний путь превратились в немой вопрос о том, осталась ли у нас граница между долгом и человеческим", — говорится в сообщении.

История набрала общественную огласку в соцсетях. Люди возмутились инцидентом. И отмечали, что "ситуация абсурдная". Однако пока официального комментария от Территориального центра комплектования и социальной поддержки нет.

Напомним, мы сообщали, что в Киеве умер парень, которого мобилизовали ТЦК. Также мы писали о том, что ТЦК могут лишить права проверять документы на улице.

