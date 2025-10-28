В Одесі перевіряють напад на військового біля синагоги

Військовослужбовці йдуть по вулиці. Фото ілюстративне: Суспільне Черкаси

В Одесі стався черговий скандал за участі представників територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Військовослужбовець однієї із частин розповів, що співробітники військкомату напали на його побратима, який перебуває на лікуванні. В ТЦК заявили, що назначили перевірку цього інциденту.

Про конфлікт повідомив військовий Олександр Гром.

Реклама

Читайте також:

Напад на військового

Інцидент стався у центрі Одеси, поблизу синагоги на вулиці Корженка (колишня Осипова). За словами військовослужбовця, його побратима зупинила група невідомих, серед яких один чоловік представився військовим Приморського районного ТЦК, ще кілька — членами добровольчого громадського об’єднання. Під час розмови між ними виник конфлікт. Один із нападників вирвав у військового документ і пошкодив його обкладинку. Згодом ще один чоловік застосував перцевий балон. Після цього група втекла з місця події на двох автомобілях. Постраждалий подав заяву до поліції.

Реакція ТЦК

В Одеському обласному ТЦК та СП повідомили, що перевіряють обставини події. Керівництво з’ясовує, чи справді серед нападників могли бути військовослужбовці або особи, які видавали себе за них. У разі підтвердження причетності будь-кого з представників ТЦК обіцяють провести службове розслідування та притягнути винних до відповідальності.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі ТЦК мобілізували працівників похоронного бюро. Також ми писали, що в Одесі спалахнув скандал із мобілізацією — ТЦК великою групою затримували чоловіка.