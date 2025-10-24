ТЦК в Одесі перевіряє відео можливого силового затримання

Силова мобілізація в Одесі. Фото: кадр з відео

У соцмережах з’явилося відео, де нібито військові ТЦК силоміць затримують чоловіка в Одесі. Користувачі зазначають, що понад 15 службовців "пакували" одного цивільного. У відомстві зазначили, що перевірять дійсність запису.

Про це повідомили в Одеському обласному Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Деталі інциденту

У соцмережах активно поширюють відео з конфліктом, який, за словами авторів, стався у Пересипському районі Одеси. На записі видно групу чоловіків у військовій формі, які силоміць затримують цивільного. В Одеському обласному ТЦК та СП відреагували на інцидент і повідомили, що ініціювали термінову перевірку. Мета — встановити достовірність відео, ідентифікувати осіб на записі та з’ясувати обставини події.

"Якщо підтвердиться, що на відео справді військовослужбовці ТЦК, буде проведено службове розслідування, а винні понесуть відповідальність", — йдеться в офіційній заяві.

Керівництво ТЦК також закликало громадськість і медіа не поширювати неперевірену інформацію до завершення перевірки. Про її результати обіцяють повідомити додатково.

Нагадаємо, ми писали, що в Одесі ТЦК мобілізували працівників похоронного бюро. Також ми писали, що у Києві мобілізований чоловік помер у розподільчому центрі.