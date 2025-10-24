Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Затримували натовпом — в Одеському ТЦК відреагували на відео

Затримували натовпом — в Одеському ТЦК відреагували на відео

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 15:55
Оновлено: 16:05
ТЦК в Одесі перевіряє відео можливого силового затримання
Силова мобілізація в Одесі. Фото: кадр з відео

У соцмережах з’явилося відео, де нібито військові ТЦК силоміць затримують чоловіка в Одесі. Користувачі зазначають, що понад 15 службовців "пакували" одного цивільного. У відомстві зазначили, що перевірять дійсність запису.

Про це повідомили в Одеському обласному Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Реклама
Читайте також:

Деталі інциденту

У соцмережах активно поширюють відео з конфліктом, який, за словами авторів, стався у Пересипському районі Одеси. На записі видно групу чоловіків у військовій формі, які силоміць затримують цивільного. В Одеському обласному ТЦК та СП відреагували на інцидент і повідомили, що ініціювали термінову перевірку. Мета — встановити достовірність відео, ідентифікувати осіб на записі та з’ясувати обставини події.

"Якщо підтвердиться, що на відео справді військовослужбовці ТЦК, буде проведено службове розслідування, а винні понесуть відповідальність", — йдеться в офіційній заяві.

Керівництво ТЦК також закликало громадськість і медіа не поширювати неперевірену інформацію до завершення перевірки. Про її результати обіцяють повідомити додатково.

Нагадаємо, ми писали, що в Одесі ТЦК мобілізували працівників похоронного бюро. Також ми писали, що у Києві мобілізований чоловік помер у розподільчому центрі.

Одеса Одеська область Новини Одеси мобілізація ТЦК та СП бусифікація
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації