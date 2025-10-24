ТЦК в Одессе проверяет видео возможного силового задержания

Силовая мобилизация в Одессе. Фото: кадр из видео

В соцсетях появилось видео, где якобы военные ТЦК силой задерживают мужчину в Одессе. Пользователи отмечают, что более 15 служащих "паковали" одного гражданского. В ведомстве отметили, что проверят действительность записи.

Об этом сообщили в Одесском областном Территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Реклама

Читайте также:

Детали инцидента

В соцсетях активно распространяют видео с конфликтом, который, по словам авторов, произошел в Пересыпском районе Одессы. На записи видно группу мужчин в военной форме, которые силой задерживают гражданского. В Одесском областном ТЦК и СП отреагировали на инцидент и сообщили, что инициировали срочную проверку. Цель — установить достоверность видео, идентифицировать лиц на записи и выяснить обстоятельства происшествия.

"Если подтвердится, что на видео действительно военнослужащие ТЦК, будет проведено служебное расследование, а виновные понесут ответственность", — говорится в официальном заявлении.

Руководство ТЦК также призвало общественность и медиа не распространять непроверенную информацию до завершения проверки. О ее результатах обещают сообщить дополнительно.

Напомним, мы писали, что в Одессе ТЦК мобилизовали работников похоронного бюро. Также мы писали, что в Киеве мобилизованный мужчина умер в распределительном центре.