Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Задерживали толпой — в Одесском ТЦК отреагировали на видео

Задерживали толпой — в Одесском ТЦК отреагировали на видео

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 15:55
обновлено: 16:05
ТЦК в Одессе проверяет видео возможного силового задержания
Силовая мобилизация в Одессе. Фото: кадр из видео

В соцсетях появилось видео, где якобы военные ТЦК силой задерживают мужчину в Одессе. Пользователи отмечают, что более 15 служащих "паковали" одного гражданского. В ведомстве отметили, что проверят действительность записи.

Об этом сообщили в Одесском областном Территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Реклама
Читайте также:

Детали инцидента

В соцсетях активно распространяют видео с конфликтом, который, по словам авторов, произошел в Пересыпском районе Одессы. На записи видно группу мужчин в военной форме, которые силой задерживают гражданского. В Одесском областном ТЦК и СП отреагировали на инцидент и сообщили, что инициировали срочную проверку. Цель — установить достоверность видео, идентифицировать лиц на записи и выяснить обстоятельства происшествия.

"Если подтвердится, что на видео действительно военнослужащие ТЦК, будет проведено служебное расследование, а виновные понесут ответственность", — говорится в официальном заявлении.

Руководство ТЦК также призвало общественность и медиа не распространять непроверенную информацию до завершения проверки. О ее результатах обещают сообщить дополнительно.

Напомним, мы писали, что в Одессе ТЦК мобилизовали работников похоронного бюро. Также мы писали, что в Киеве мобилизованный мужчина умер в распределительном центре.

Одесса Одесская область Новости Одессы мобилизация ТЦК и СП бусификация
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации