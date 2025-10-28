Видео
Главная Одесса Конфликт военного с ТЦК — в Одессе разгорелся скандал

Конфликт военного с ТЦК — в Одессе разгорелся скандал

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 11:31
обновлено: 11:35
В Одессе проверяют нападение на военного возле синагоги
Военнослужащие идут по улице. Фото иллюстративное: Суспильне Черкассы

В Одессе произошел очередной скандал с участием представителей территориального центра комплектования и социальной поддержки. Военнослужащий одной из частей рассказал, что сотрудники военкомата напали на его побратима, который находится на лечении. В ТЦК заявили, что назначили проверку этого инцидента.

О конфликте сообщил военный Александр Гром.

Читайте также:

Нападение на военного

Инцидент произошел в центре Одессы, возле синагоги на улице Корженко (бывшая Осипова). По словам военнослужащего, его побратима остановила группа неизвестных, среди которых один человек представился военным Приморского районного ТЦК, еще несколько — членами добровольческого общественного объединения. Во время разговора между ними возник конфликт. Один из нападавших вырвал у военного документ и повредил его обложку. Впоследствии еще один человек применил перцовый баллон. После этого группа скрылась с места происшествия на двух автомобилях. Пострадавший подал заявление в полицию.

Реакция ТЦК

В Одесском областном ТЦК и СП сообщили, что проверяют обстоятельства происшествия. Руководство выясняет, действительно ли среди нападавших могли быть военнослужащие или лица, выдававшие себя за них. В случае подтверждения причастности кого-либо из представителей ТЦК обещают провести служебное расследование и привлечь виновных к ответственности.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе ТЦК мобилизовали работников похоронного бюро. Также мы писали, что в Одессе разгорелся скандал с мобилизацией — ТЦК большой группой задерживали мужчину.

Одесса Одесская область Новости Одессы мобилизация ТЦК и СП
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
