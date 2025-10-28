Видео
Україна
Полицейский напал на сотрудников ТЦК в Одессе — что известно

Полицейский напал на сотрудников ТЦК в Одессе — что известно

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 13:20
обновлено: 13:15
Полицейский в нетрезвом состоянии напал на военных в Одессе
Машина сотрудников ТЦК. Фото: государственное бюро расследований

В Одессе произошел конфликт между полицейским и представителями территориального центра комплектования. Правоохранитель в состоянии опьянения угрожал военнослужащим оружием и повредил служебное авто.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Детали инцидента

Детали инцидента

Происшествие произошло вечером 27 октября в Одессе. Около 21:35 сотрудники ТЦК и СП остановили автомобиль для проверки документов. В этот момент к ним подъехала другая машина, из которой вышел мужчина с оружием. Он начал угрожать военным, а затем разбил прикладом стекла служебного автомобиля. После этого мужчина сел в свой транспорт и уехал.

Вскоре нарушителя остановили другие полицейские. Выяснилось, что это — сотрудник одного из подразделений полиции, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Оружие изъяли.

В Одесі правоохоронець напав на ТЦК
Разбитое стекло в авто ТЦК. Фото: Государственное бюро расследований

Что грозит

На мужчину составили админпротокол за управление в нетрезвом состоянии. Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту угрозы работникам правоохранительного органа (ч. 1 ст. 345 УК Украины). Ему грозит от исправительных работ до лишения свободы сроком до трех лет.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе сотрудники ТЦК напали на военного. Также мы писали, что в Одесской области будут судить чиновника одной из воинских частей, который требовал деньги.

Одесса конфликт Одесская область Новости Одессы ТЦК и СП правохранители
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
