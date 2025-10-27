Чиновник требовал взятку за восстановление военных на службе

Задержанный офицер в Одесской области. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одесской области заместитель командира воинской части обещал повлиять на руководство и прокуратуру, чтобы вернуть двух военных на службу, которые ушли в СЗЧ. За свои "услуги" он требовал почти 50 тысяч гривен. Теперь ему грозит лишение свободы.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Деньги за помощь

37-летний заместитель командира по морально-психологическому обеспечению пообещал двум военным, которые самовольно оставили часть, помочь избежать уголовной ответственности и восстановиться на службе. Чиновник уверял, что может "решить вопрос" благодаря своим связям в военной прокуратуре и среди командования части. За это он требовал 45 тысяч гривен, угрожая, что без денег возвращение будет невозможным.

Как накажут

Правоохранители задержали мужчину во время получения взятки. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды за влияние на решение должностных лиц, соединенное с вымогательством. Суд взял фигуранта под стражу с правом внесения залога 242 240 гривен. Досудебное расследование продолжается.

