Україна
Головна Одеса На Одещині затримали чиновника військової частини — причина

На Одещині затримали чиновника військової частини — причина

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 15:50
Оновлено: 15:46
Посадовець вимагав хабар за поновлення військових на службі
Затриманий офіцер на Одещині. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

На Одещині заступник командира військової частини обіцяв вплинути на керівництво та прокуратуру, щоб повернути двох військових на службу, які пішли у СЗЧ. За свої "послуги" він вимагав майже 50 тисяч гривень. Тепер йому загрожує позбавлення волі.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Читайте також:

Гроші за допомогу

37-річний заступник командира з морально-психологічного забезпечення пообіцяв двом військовим, які самовільно залишили частину, допомогти уникнути кримінальної відповідальності й поновитися на службі. Посадовець запевняв, що може "вирішити питання" завдяки своїм зв’язкам у військовій прокуратурі та серед командування частини. За це він вимагав 45 тисяч гривень, погрожуючи, що без грошей повернення буде неможливим.

Як покарають

Правоохоронці затримали чоловіка під час отримання хабаря. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди за вплив на рішення посадових осіб, поєднане з вимаганням. Суд узяв фігуранта під варту з правом внесення застави 242 240 гривень. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині викрили чоловіків, які торгували зброєю. Також ми писали, що в Одесі затримали зрадницю, яка передавала дані окупантам.

Одеса хабар Одеська область Новини Одеси офіцери затримання
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
